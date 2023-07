Milan, Adli in partenza: lo cercano tre club esteri

Il centrocampista franco-algerino Yacine Adli è pronto a lasciare il Milan. Il calciatore non rientra nei piani di mister Pioli.

Pochissime presenze, minutaggio scarso e considerazione non proprio di primo piano da parte dell’allenatore. La prima stagione di Yacine Adli con la maglia del Milan è stata tutto fuorché positiva e ricca di soddisfazioni.

Arrivato al Milan l’estate scorsa e presentato come un talento purissimo, dalle qualità encomiabili, Adli non ha però trovato continuità e fiducia all’interno della squadra. Forse perché di difficile collocazione tattica, forse per via di una fisicità troppo esile. Il classe 2000 è stato considerato una semplice riserva.

Nonostante abbia catturato la benevolenza e l’amicizia dell’intero gruppo Milan (simbolica la grigliata organizzata nella sua casa a Milano), Adli sembra dunque destinato a lasciare. I rossoneri sono aperti anche ad una cessione in prestito, per valorizzarlo e capire se poter puntare su di lui in futuro.

Le tre squadre estere che vogliono Adli

Sono diversi i club che seguono la situazione di Adli. Il centrocampista è molto apprezzato a livello internazionale, visto che viene considerato come uno dei talenti di maggior qualità fuoriuscito dalla Ligue 1 francese.

Nei giorni scorsi si è parlato del Lille, club francese guidato da Paulo Fonseca, interessato a riportare in patria Adli anche a titolo temporaneo. Ma come riportato dalla Gazzetta dello Sport stanno arrivando altre proposte e manifestazioni di interesse per il calciatore cresciuto nel Bordeaux.

Il Milan nelle scorse ore ha segnalato i sondaggi di altri due club esteri. Ovvero il Siviglia in Spagna e l’Eintracht Francoforte in Germania. In particolare con questi ultimi il Milan ha ottimi rapporti, come confermano le passate operazioni che hanno riguardato calciatori come Rebic, André Silva o Hauge.

Sondaggi in corso dunque per Adli, che sicuramente sa di avere poche chance di restare al Milan. Non è da escludere la possibilità che il francese possa anche partire a titolo definitivo, per una cifra non lontana dagli 8 milioni spesi dai rossoneri nel 2021 per ingaggiarlo dal Bordeaux. Va ricordato che con gli acquisti di Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic, più quello probabile di Musah, la posizione di Adli in rossonero sia sempre più delicata.