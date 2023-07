@ML – Chukwueze-day, gli aggiornamenti: il nigeriano è arrivato a Casa Milan

Secondo giorno in Italia per Samuel Chukwueze. L’esterno d’attacco nigeriano classe ’99 è pronto a firmare come nuovo calciatore del Milan.

Il Milan è pronto ad annunciare Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano è in arrivo dal Villarreal, come settimo colpo in entrata dell’estate. Il calciatore classe ’99 dovrebbe arrivare per circa 20 milioni di euro più almeno 7-8 milioni di bonus. Un’operazione complessa e gratificante, visto che mister Pioli ha così a disposizione il nuovo esterno tanto richiesto.

Dopo le visite mediche di ieri alla Madonnina e l’idoneità sportiva, Chukwueze oggi è atteso nella sede di Casa Milan per apporre la firma al contratto quinquennale con i rossoneri.

Chukwueze al Milan, il LIVE della seconda giornata

– In aggiornamento –

10:45 – Chukwueze accompagnato dall’entourage è arrivato a Casa Milan per le firme. Presto siglerà il contratto quinquennale da circa 4 milioni netti a stagione.

10:30 – Iniziata la seconda giornata milanese di Chukwueze. Il calciatore sta lasciando l’albergo per dirigersi a via Aldo Rossi.