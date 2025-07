Il Milan non si ferma più: nuovo colpo UFFICIALE

E’ appena arrivata l’ufficialità che fa esultare i tifosi rossoneri: il Milan ha messo a segno un altro grande colpo.

Luka Modric è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Nella giornata di lunedì è arrivata la tanto attesa firma del centrocampista croato che ha appena lasciato il Real Madrid dopo 13 stagioni per cominciare una nuova avventura in rossonero. Modric, che ha scelto di indossare la maglia numero 14, ha siglato con il club di via Aldo Rossi un contratto annuale con un’opzione per un’altra stagione.

Il 39enne è il secondo grande colpo di mercato di Igli Tare, che già nelle scorse settimane aveva portato Samuele Ricci alla corte di Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo non si fermerà qui: l’obiettivo è rinforzare ogni reparto, così da consegnare al tecnico livornese una rosa in grado di lottare per i primi posti e chissà, magari anche per lo scudetto.

Proprio in queste ore è arrivata la notizia di un altro colpaccio da parte della società rossonera. Stavolta, però, il calciomercato non c’entra. Il Milan ha infatti annunciato di aver rinnovato la partnership con BMW: una collaborazione, quella tra i due grandi brand, cominciata nel 2021 e diventata sempre più solida nel corso di questi anni.

Milan scatenato: altro colpo, arriva l’ufficialità

La filiale italiana di BMW Group resta quindi Premium Partner e Official Automotive Partner del Milan. Il percorso che stanno costruendo i due leader internazionali è fatto di valori condivisi, tra cui la passione, l’innovazione, la ricerca dell’eccellenza e la convinzione che la sostenibilità a 360 gradi sia “un asset strategico cruciale“.

Un rapporto, quello tra Milan e BMW, rafforzato anche dalle iniziative promosse dal colosso tedesco a cui ha preso parte il club rossonero: pensiamo ad esempio alla campagna +Diversity e anche alle prime due tappe del progetto BMW in Tour. Con il rinnovo della partnership Milan e BMW sono pronte a collaborare insieme alla realizzazione di nuovi eventi e iniziative per coinvolgere il più possibile gli appassionati di sport e gli amanti dell’innovazione automobilistica.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato il rinnovo della partnership con BMW con parole di grande soddisfazione: “AC Milan e BMW sono entrambi leader e pionieri nei rispettivi settori, punti di riferimento dentro e fuori dai propri ambiti – afferma Oettle – guidati da un’ambizione comune: innovare, anticipare il cambiamento e costruire connessioni autentiche“.