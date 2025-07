“Milan su Palmer”: l’annuncio è da brividi

L’annuncio pazzesco che riguarda il trequartista del Chelsea è arrivato: Palmer al Milan, ecco cosa sta succedendo

Il Milan sta pianificando le prossime mosse, in una sessione estiva di calciomercato che fino a questo momento non ha ancora registrato i famosi fuochi d’artificio. Servirà pazienza e l’occasione giusta per poter regalare soddisfazioni di una certa importanza ai tifosi del ‘Diavolo’

Nel frattempo nelle scorse ore è spuntata una rivelazione di mercato incredibile, a tratti folle, che riguarda una delle stelle più luminose del calcio europeo. Cole Palmer è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati e gettonati del panorama europeo. Non è bastata la splendida annata del Chelsea che anche grazie al trequartista inglese è riuscita nell’impresa di conquistare l’Europa League. L’ex Manchester City, arrivato due anni fa a Londra per 47 milioni di euro, si è preso la scena pure durante la recente finale del Mondiale per Club.

Una meravigliosa doppietta contro il PSG, semplicemente pazzesco. Ed oggi i fari sono puntati su di lui perché il Milan sarebbe sulle sue tracce. Una rivelazione di mercato che va ben oltre il clamoroso e che se si dovesse realmente avverare manderebbe in visibilio i tifosi del ‘Diavolo’. Ma andiamo con ordine.

Milan, occhi su Palmer: annuncio shock

Protagonista di un tweet breve, conciso, pungente è stato il direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani che su ‘X’ ha lanciato un messaggio parso subito ai più come una grossa provocazione alla società rossonera. Una società che, conti alla mano, fino ad ora ha confezionato solo gli arrivi di Samuele Ricci e dello svincolato Modric.

Un Milan decisamente immobile, incapace ora come ora di mettere mano al portafogli e portare a San Siro le stelle più luminose del panorama europeo come accaduto in passato. Stelle costosissime come Palmer che il Chelsea, a dirla tutta, non ha la minima intenzione di cedere: probabilmente a nessuna cifra. La squadra di Maresca conta sul 23enne di Manchester, ora e per il futuro. E così il giornalista ha deciso di punzecchiare l’immobilismo di Tare e della dirigenza di Via Aldo Rossi, stuzzicando i suoi followers, alcuni dei quali hanno chiesto quasi ‘pietà’ e di non mettere il dito nella piaga.

Al di là del costo del cartellino che ad oggi sembra toccare quota 150 milioni di euro, anche lato stipendio sarebbe una mission impossible per il Milan attuale. 8 milioni di euro a stagione, praticamente gli stessi garantiti (solo) a Rafa Leao in questo momento. E gli equilibri dello spogliatoio, anche lato economico, si sa come vengano prima di tutti. 6 presenze con 3 gol e 2 assist vincenti per Palmer nel Mondiale per Club: nell’ultima stagione ha invece racimolato 18 gol e 14 assist in 52 presenze tra campionato e coppe. Numeri eccezionali.