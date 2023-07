Rebic dal Milan al Besiktas, trattativa in corso: cosa manca per chiudere

Il futuro di Rebic dovrebbe essere lontano dal Milan, c’è una trattativa in corso: purtroppo c’è un ostacolo rilevante.

Il club rossonero sta facendo tanti acquisti ed è importante anche effettuare cessioni. Ci sono ancora diversi esuberi che Stefano Pioli spera che vengano venduti al più presto. La lista convocati per la tournée degli Stati Uniti è un segnale preciso.

Fodé Ballo-Touré, Mattia Caldara, Divock Origi e Ante Rebic sono stati esclusi dal mister, sono totalmente fuori dai piani. L’obiettivo è cederli nei prossimi giorni e ci sono contatti in corso. Perfezionare queste operazioni in uscita è molto importante, anche per alleggerire il monte stipendi e incassare qualche milione da reinvestire.

Calciomercato Milan, Ante Rebic al Besiktas: il punto sulla trattativa

Per quanto riguarda Rebic, c’è una negoziazione in corso con il Besiktas. Il club turco vuole il giocatore con la formula del prestito. Stando a quanto spiegato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il problema è l’ingaggio offerto all’attaccante esterno: troppo basso.

Serve uno sforzo maggiore da parte del Besiktas per chiudere l’affare. Il Milan è disposto a cedere Rebic in prestito, però non vuole pagare lo stipendio. La società di Istanbul deve venire incontro alle esigenze del Diavolo e del croato. I contatti andranno avanti anche domani, sperando di arrivare finalmente a un’intesa.

Ante è reduce da due stagioni sottotono, in particolare l’ultima, ed è uscito dai progetti di Pioli. L’esplosione di Rafael Leao è coincisa con il crollo delle sue prestazioni, il portoghese si è preso il posto da titolare e lui è diventato una riserva. Purtroppo, ha perso la sua capacità di incidere e ha avuto un rendimento pesantemente deludente.

Il mister è arrivato anche a non convocarlo nelle ultime due partite dello scorso campionato. Una decisione estrema che è arrivata perché evidentemente Rebic non ha avuto l’atteggiamento giusto in allenamento. La cessione è inevitabile e ora il Milan auspica di trovare una buona soluzione.

Le offerte non sono molte, anche perché i 3,5 milioni di euro di stipendio del croato sono un ostacolo per tante società. Il Besiktas ci sta provando e ci sono delle chance di arrivare alla fumata bianca. Possibili delle novità nelle prossime ore.

Il Diavolo conta di piazzare sia lui sia Origi, un altro che ha deluso nella passata stagione. Matteo Moretto di Relevo spiega che resiste ancora la pista del trasferimento in Arabia Saudita. Nei prossimi giorni nuovi contatti.