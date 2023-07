Highlights Juventus-Milan amichevole, la sintesi del match (VIDEO)

Gli highlights di Juventus-Milan, la seconda partita dei rossoneri nella Soccer Champions Tour 2023 negli Stati Uniti

Seconda partita di tournée per il Milan dopo l’esordio contro il Real Madrid in questa Soccer Champions Tour 2023 negli States. A differenza del match contro i Blancos, Pioli ha schierato più o meno la miglior formazione possibile, con il tridente Leao, Giroud e Pulisic. Prima da titolare anche per Reijnders.

Un bel primo tempo al Dignity Health Sports Park di Carson fra Juventus e Milan, soprattutto nella seconda parte. Il Milan, proprio come contro il Real Madrid, sblocca il risultato con un gol di Malick Thiaw di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. I bianconeri, però, reagiscono e vanno vicinissimo al pareggio con Chiesa: il piatto di sinistro incrociato è un filo troppo largo. Pareggio che arriva comunque qualche minuto più tardi: lo segna il capitano Danilo dopo una mischia in area in seguito ad un calcio d’angolo. Partita in equilibrio fino a quando, poco dopo la mezz’ora, ancora dalla bandierina, i rossoneri trovano il nuovo vantaggio: stavolta Thiaw fa l’assist e a segnare è Giroud, tenuto in gioco da un distratto Miretti. Il Milan chiude quindi il primo tempo avanti 2-1.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con subito il gol del pareggio di Rugani, ancora una volta da palla inattiva: il difensore spizza di testa, Giroud la devia e per Maignan non c’è niente da fare. Intorno all’ora di gioco Pioli e Allegri rivoluzionano le squadre: il Milan schiera Saelemaekers di nuovo terzino, Adli in cabina di regia, De Ketelaere mezzala e tridente giovanissimo con Chaka Traoré, Colombo e Romero. Entrambe le squadre non riescono a segnare e quindi si va ai calci di rigore.

Rigori

Inizia il Milan con un brutto errore di Romero, che scivola sul dischetto e manda il pallone in curva. La Juve segna, poi Yacine Adli pareggia. Sportiello para il rigore di Iling–Junior ma Pobega sbaglia quello successivo. Nicolussi Caviglia porta in vantaggio la Juve segnando il suo rigore, De Ketelaere spiazza Pinsoglio e tiene in partita il Milan. Il giovanissimo Huijsen segna ancora per i bianconeri, quindi Lorenzo Colombo che apre il piatto e mette dentro il pareggio. Kostic sbaglia il rigore decisivo grazie ad una grande parata di Sportiello, quindi si va ad oltranza. Bartesaghi però sbaglia e quindi Soulé regala la vittoria alla Juventus.

