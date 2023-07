Milan ad un passo dall’ottavo colpo: accordo imminente per Musah

Tutto fatto o quasi per il colpo Yunus Musah. Il centrocampista statunitense sembra prossimo a volare in direzione Milano.

Il Milan non si ferma più. Solo ieri ha annunciato il suo settimo colpo di mercato, forse il più difficile viste le iniziali richieste onerose del Villarreal. Ma alla fine Samuel Chukwueze è sbarcato a Milano, ha svolto le visite mediche ed è stato ufficializzato come nuovo innesto in attacco.

Sempre dalla Spagna sta per arrivare anche l’ottavo colpaccio estivo. Infatti il Milan è sempre più vicino ad ottenere il sì di Yunus Musah, centrocampista classe 2002 di origine statunitense. La trattativa con il Valencia infatti sembra sul punto di sbloccarsi positivamente da un momento all’altro.

Musah sarà il terzo innesto in mediana richiesto da Stefano Pioli. Un centrocampista difensivo, abile a giocare davanti alla difesa ma anche ad accompagnare l’azione d’attacco. Un rinforzo necessario, nonostante il Milan in questa sessione estiva abbia già chiuso da tempo per Loftus-Cheek e Reijnders per migliorare il reparto.

Romano: “Accordo imminente tra Milan e Valencia”

Sembra dunque tutto pronto. Prossime ore decisive per il via libera e la fumata bianca tanto attesa: Yunus Musah ha già pronte le valigie per lasciare Valencia ed unirsi al congiunto rossonero per la nuova stagione.

Come riportato dagli aggiornamenti di Fabrizio Romano di Sky Sport, le parti sarebbero molto vicine. Un trasferimento dunque ormai ad un passo dopo settimane di dialoghi e trattative serrate: “Milan sempre più vicino all’ingaggio di Musah! Accordo imminente e parti vicinissime, siamo ormai alla definizione dei dettagli” – ha scritto su Twitter il cronista ed esperto di calciomercato.

Dunque è possibile che ad ore Milan e Valencia riescano a trovare la quadra, con i rossoneri pronti ad avvicinarsi ai 25 milioni di euro richiesti dal club levantino per lasciar partire il giovane centrocampista. Romano conferma come Musah abbia da un mese a questa parte già accettato le proposte contrattuali del Milan e dunque stia spingendo per partire in direzione Serie A.

Per Musah si tratterebbe di un ritorno in Italia. Infatti in pochi sanno che il 21enne ha vissuto in Italia i primi dieci anni di vita, iniziando a giocare a calcio nel Giorgione, club veneto atto a scoprire e lanciare giovani talenti. Poi il trasferimento all’Arsenal e quello successivo al Valencia. Inoltre Musah sarebbe un acquisto comunitario: lo statunitense vanta infatti passaporto inglese e, secondo le recenti direttive della FIGC, i calciatori britannici non sono più da considerarsi extra UE.