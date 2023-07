Milan, conferme totali su Musah: la speranza del Valencia

Dalla Spagna non hanno dubbi: le due dirigenze hanno accelerato la trattativa e il giocatore si è avvicinato ulteriormente

A breve si chiuderà un mese di luglio a dir poco scoppiettante in casa Milan, che è stato protagonista di un mercato ottimo e che ha messo a segno una serie infinita di colpi di livello per rinforzare la squadra a disposizione di Stefano Pioli.

Sono arrivati giocatori forti tecnicamente e funzionali all’idea di gioca del tecnico, che ha in mente di spostarsi, probabilmente in modo definitivo, dal 4-2-3-1 al 4-3-3. In questo senso sono da intendere le operazioni per gli esterni d’attacco, da Christian Pulisic a Luka Romero, passando per il fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva fino a questo momento, ovvero Samuel Chukwueze. Ma adesso c’è da completare il centrocampo.

Con la mediana a tre servono anche mezzali di dinamismo e muscoli, così dopo Loftus-Cheek i rossoneri pensano a un altro colpo dalla Liga, con Yunus Musah del Valencia che è sempre più vicino. Il Diavolo continua a muoversi per cercare l’accordo con il club giallorosso per portare lo statunitense a Milanello, e le sensazioni rimangono sempre positive. La società spera di chiudere nel minor tempo possibile anche questo colpo e nelle ultime ore sono stati fatti dei passi avanti.

Il centrocampista non si è allenato neanche oggi

Questi passi avanti li confermano anche dalla Spagna, con il Deportes COPE Valencia che spiega che il calciatore classe 2002 è sempre più vicino al Milan e che la trattativa procede a gonfie vele, anche se ancora manca l’accordo definitivo tra i due club.

Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo, il Valencia nutre la speranza di riuscire a chiudere la cessione alla cifra di 20 milioni netti. Viene poi certificato il fatto che le due dirigenze hanno accelerato per poter definitivamente arrivare alla conclusione di una trattativa che comunque perdura da qualche settimana. Il giocatore rimane a un passo dal Diavolo e probabilmente a breve abbraccerà Pioli e i suoi nuovi compagni.

Un’ulteriore conferma di quanto viene detta sta nel fatto che il calciatore americano non ha partecipato neanche oggi all’allenamento con la sua squadra. Questo ovviamente rende chiaro come Yunus Musah sia in uscita dal Valencia e il club non vuole rischiare un suo infortunio nel bel mezzo di una trattativa che è quasi alla chiusura definitiva.