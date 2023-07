Milan, nuovo infortunio per Pioli: problemi muscolari per un titolare

Il Milan deve fare i conti con l’ennesimo infortunio. La stagione inizia con un secondo stop, per un titolare di Stefano Pioli: il punto della situazione

Si è conclusa con una sconfitta ai calci di rigore la sfida amichevole contro la Juventus, dopo il pareggio per 2 a 2 nel corso dei tempi regolamentari. Nei 90 minuti sono così arrivate due reti rossoneri, entrambe da calcio piazzato con Malick Thiaw protagonista.

Il primo gol è arrivato di testa, su assist su punizione di Theo Hernandez. Il secondo centro, invece, porta la firma di Olivier Giroud, che si è girato indisturbato in area di rigore, mettendola dentro, dopo la sponda del difensore centrale.

Milan, infortunio per Calabria: il punto della situazione

Ma Juventus-Milan è stata la partita dell’ennesimo stop per infortunio. Contro il Real Madrid era toccato a Junior Messias fermarsi, ora è stato il turno di Davide Calabria, costretto a lasciare il campo al 21esimo del primo te ad Alessandro Florenzi.

Come appreso dalla redazione di MilanLive.it, il terzino rossonero ha avvertito un affaticamento alla coscia destra. Verrà valutato nei prossimi giorni, ma Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa ha voluto tranquillizzare tutti: “Ha avuto un affaticamento, dice di essersi fermato in tempo”, ha ammesso il tecnico di Parma. Verosimilmente non ci sarà contro il Barcellona, nell’ultimo match in terrà americana che chiuderà la tournée a stelle e strisce.