Pioli: “Nessun passio indietro. Vogliamo il dominio del match”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine del match amichevole, che ha visto impegnato il suo Milan contro la Juventus negli Stati Uniti

Altra sconfitta per il Milan di Stefano Pioli, stavolta ai rigori, contro la Juventus. I rossoneri sono passati in vantaggio per ben due volte, sfruttando al meglio due calci piazzati: sono così arrivate le reti di Malick Thiaw e Olivier Giroud, ma non sono bastate.

Nonostante il ko, arrivato per via di due centri su palle inattive, il tecnico di Parma si è mostrato più che soddisfatto della prestazioni dei suoi uomini. Per la prima si è vista in campo quella che potrebbe essere la squadra che affronterà il Bologna il prossimo 21 agosto.

“Non è un passo indietro rispetto alla sfida con i Blancos – riporta gazzetta.it -. Chi ha cominciato la partita oggi si allena soltanto da sette giorni. In costruzione cerchiamo di leggere gli spazi che ci lasciano, di variare per avere il dominio della partita“, ha ammesso Pioli in conferenza stampa.

Milan, il punto sui singoli: da Pulisic a Loftus-Cheek, parla Pioli

Poi il mister si è soffermato sui singoli, partendo da Christian Pulisic, che ha giocato principalmente sulla destra, lasciando spazio a sinistra a Rafael Leao:

“La sua condizione fisica sta migliorando, sono solo due settimane che lavoriamo. Può giocare a destra, sinistra o sulla trequarti, è intelligente e ha qualità. Dopo una palla inattiva si sono scambiati di fascia, ma abbiamo Leao molto forte a sinistra, Chukwueze molto forte a destra, Pulisic che può giocare molto bene ovunque. Queste gare sono importanti perché ci danno la condizione giusta per il campionato. Il prossimo impegno sarà molto difficile, ogni partita ci dice qualcosa, speriamo di arrivare a inizio campionato nella migliore condizione possibile“.

Si parla anche del nuovo arrivato, Samuel Chukwueze, pronto a prendersi una maglia da titolare. A farne le spese potrebbe essere Pulisic, anche se non è da escludere, la presenza dei due in campo, anche Rafael Leao, a supporto della prima punta: “Con Samuel ci siamo parlati un paio di volte, cercavamo un giocatore con queste caratteristiche. E’ veloce, tecnico, forte nell’uno contro uno e attacca la profondità. Mi sembra un attaccante esterno completo, ma finché non lo alleno non lo posso dire”

Ultima battuta su Loftus-Cheek: “Lui e Pulisic si alleano insieme solo da pochi giorni, ma hanno caratteristiche che si incastrano bene. Sono contento di come si stanno muovendo, hanno bisogno di tempo di adattamento. Sono giocatori maturi che però cambiano avversari, campionato e compagni. Chiaro che ci sono tante cose che possiamo fare meglio”.