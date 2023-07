Rebic-Besiktas, ci siamo: i dettagli dell’accordo

Tutto apparecchiato per la partenza di Ante Rebic. Il calciatore croato sembra prossimo a dire sì al trasferimento all’estero.

Il Milan dopo i bagordi estivi finora realizzati, con i ben 7 colpi di mercato in entrata, deve cominciare a pensare alle uscite. Ovvero a sfoltire la rosa dagli esuberi che comunque rappresentano un peso tecnico e finanziario per il club.

Gli unici a partire sono stati finora Sandro Tonali, sacrificato di lusso per poter investire una ottima somma sul mercato, ed i calciatori a fine prestito come Brahim Diaz, Dest, Bakayoko e Vranckx.

Ora però urge una sterzata. Il Milan deve cercare di chiudere altre cessioni, soprattutto per poter fare spazio in rosa e accogliere entro fine agosto altri innesti maggiormente utili alla causa. Una di queste operazioni sembrerebbe molto vicina al concludersi positivamente, almeno secondo gli ultimi rumors.

La cessione di Ante Rebic sembra ormai prossima. L’attaccante croato è ormai fuori dai piani di mister Pioli, tanto da essere stato lasciato a Milanello mentre il resto del gruppo è partito per la tournée negli Stati Uniti.

Rebic al Besiktas, ci siamo: la conferma di Fabrizio Romano

Rebic sembra ormai pronto a dire sì al trasferimento al Besiktas. Il calciatore del Milan, come detto ormai fuori rosa, si starebbe convincendo a passare nel club turco e iniziare dunque una nuova avventura.

Lo ha confermato Fabrizio Romano, il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport. Poco fa quest’ultimo ha twittato di passi in avanti ormai concreti ed importanti per Rebic al Besiktas. Addirittura i due club coinvolti nella trattativa sarebbero fiduciosi e sicuri di poter concludere l’operazione entro il fine settimana.

Ottime notizie dunque per il Milan che potrebbe riuscire a mettere da parte uno dei suoi esuberi più ingombranti nel giro di poche ore. Rebic percepisce infatti 3,5 milioni netti a stagione e non gode della stima né di Pioli né dei propri tifosi. Il Besiktas invece vuole puntare forte sul calciatore ex Eintracht Francoforte.

Operazione che potrebbe concludersi in prestito con diritto di riscatto, anche se il Milan spera in una cessione a titolo definitivo per pochi milioni di euro. Le trattative in queste ore proseguono e dovrebbero portare alla fumata bianca prima dell’inizio della prossima settimana. La partenza di Rebic potrebbe aggiungere spazio nella rosa milanista per l’arrivo di un altro innesto, magari di un terzo centravanti dopo Giroud e Okafor.