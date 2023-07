Solo Messi meglio di Chukwueze: l’impressionante statistica

Il Milan si sta assicurando un calciatore di assoluta qualità tecnica sul mercato. L’ultimo arrivato Samuel Chukwueze ha ottimi dati.

Praticamente tutto fatto anche per l’esterno destro offensivo tanto agognato. Il Milan ha chiuso per l’arrivo di Samuel Chukwueze, attaccante laterale nigeriano che il Villarreal ha lasciato partire per 20 milioni più circa 6-7 milioni di bonus.

Un grande colpo per la squadra di Stefano Pioli, che trova un calciatore da lui ampiamente richiesto. Nonostante la stima per elementi come Junior Messias e Alexis Saelemaekers, il tecnico rossonero avrebbe voluto un calciatore omologo a Rafa Leao, però abile a giocare sulla corsia opposta al portoghese.

Chukwueze infatti è stato presentato da chi lo conosce bene come un vero e proprio funambolo. Un esterno offensivo che ama puntare l’uomo e sfruttare le proprie qualità tecniche e l’estro che lo contraddistingue. Per lui parlano numeri e dati: infatti è fuoriuscita una statistica che rappresenta benissimo la portata dell’investimento da parte del Milan.

Il dribbling nel sangue: numeri incredibili per Chukwueze

Tale statistica è stata segnalata da Opta Sport, il noto account di Stats Perform sui calciatori italiani ed internazionali. Andando a pescare nei dati individuali di Samuel Chukwueze, si può notare come abbia una enorme propensione nei dribbling e nelle giocate uno-contro-uno.

Infatti, dalla stagione 2018-2019 (quella del suo arrivo al Villarreal), Chukwueze è terzo per numero di dribbling in tutta la Liga spagnola. Un dato come detto che riguarda gli ultimi cinque anni del campionato iberico. Gli unici ad aver fatto meglio del nigeriano sono due fenomeni come Leo Messi (475 dribbling) e Vinicius Junior (340). Mentre il nuovo acquisto del Milan è fermo a quota 308 giocate vincenti.

Dati impressionanti che confermano le buone qualità e le impressioni viste sia in video che dal vivo. Chukwueze è un mancino naturale che sfrutta dunque la sua rapidità di movimento e la tecnica di base per saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Proprio come è abituato a fare Leao dall’altro lato del campo.

Classe ’99, capace di giocare anche come seconda punta, Chukwueze in Liga con il Villarreal ha collezionato 147 presenze condite da 21 reti realizzate. A questi numeri vanno aggiunti anche 18 assist vincenti, oltre ai 308 dribbling riusciti svelati da Opta. Se i dati ed i numeri fossero elementi sempre affidabili, il Milan sarebbe sicuro di aver preso un calciatore determinante e di qualità.