Highlights Milan-Barcellona, la sintesi del match (VIDEO)

Gli highlights di Milan-Barcellona, la terza e ultima sfida del Soccer Champions Tour 2023 negli USA per i rossoneri

Il Milan chiude la tournée negli USA con un’altra sconfitta, dopo quelle contro Real Madrid e Juventus. I rossoneri perdono anche contro il Barcellona, nettamente superiore per tutti i 90′ di partita. Decide un gol di Ansu Fati, entrato nella ripresa: un gol bellissimo.

Un primo tempo molto complicato per la squadra di Stefano Pioli. Il Barcellona ha il dominio del campo e del gioco, come evidenziano i numeri sul possesso palla e sui tiri in porta. Gli spagnoli sono pericolosi con Raphinha da una parte ed Abde Ezzalzouli dall’altra; in mezzo un Pedri perfetto in ogni sua giocata. Il Barça però non segna (prende un palo dopo circa 10′ con Koundé) e il Milan, con Reijnders e Leao, si rende comunque pericoloso. La prima frazione si gioco si chiude quindi con uno 0-0, ma la partita, soprattutto grazie agli spagnoli, è bella e ad alta intensità.

Il secondo tempo

Il Barcellona continua a dominare, anche se con meno ritmo rispetto al primo tempo. Poco prima dell’ora di gioco arriva l’inevitabile gol del vantaggio, che era ormai nell’aria: lo segna Ansu Fati, appena entrato: il suo tiro a giro all’incrocio è davvero bellissimo, niente da fare per Maignan che può solo guardare il pallone entrare in porta. La reazione del Milan non è veemente, ma un’occasione pericolosa riesce a crearla: Reijnders recupera palla sulla trequarti, Leao salta Araujo e trova l’olandese all’altezza del dischetto, il tiro dell’ex AZ Alkmaar è sbagliato. Il match finisce qui con il Milan che chiude la sua tournée negli States senza nemmeno una vittoria.

