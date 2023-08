Offerta del Barcellona: per il Milan si fa complicata

Il Milan rischia seriamente di essere superato dal Barcellona nel corsa al giovane difensore, molto apprezzato da entrambe le squadre.

Domani notte negli Stati Uniti il Milan ed il Barcellona si sfideranno per l’ennesima amichevole valida per il Soccer Champions Tour. Ma anche sul mercato le due rivali europee hanno in ballo alcuni affari comuni.

Infatti sia il Milan che il Barça sono in corsa per un difensore spagnolo, che ha attirato l’attenzione in realtà di mezza Europa. Un terzino che piace da matti al talent scout rossonero Geoffrey Moncada, pronto a strappare il giovane alla concorrenza internazionale.

Però nelle ultime ore, come sottolineato dal portale iberico Relevo, sembra che il Barcellona si sia portato in vantaggio per Ivan Fresneda. Il giovanissimo terzino destro che fino a qualche settimana fa sembrava molto vicino al trasferimento al Milan. Il classe 2004 come detto è considerato uno dei migliori della sua generazione.

Fresneda, il Barcellona fa sul serio: offerta al Valladolid

Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, il Barcellona fa sul serio per Fresneda. Il tecnico Xavi ha chiesto ai propri dirigenti di completare una rosa già molto competitiva con l’acquisto di un laterale difensivo. Inizialmente l’idea era quella di puntare su un calciatore d’esperienza e già noto a livello internazionale, come Joao Cancelo del Manchester City.

Ma il Barça non vuole spendere cifre esagerate, visto che l’Uefa controlla i conti ed il monte-ingaggi del club catalano. Per questo si è deciso di virare sul baby Fresneda, tentando di anticipare l’assalto del Milan o di altre concorrenti. Addirittura il giornalista Matteo Moretto, molto rinomato tra Italia e Spagna, ha rivelato i dettagli dell’offerta.

Il Barcellona ha inviato la prima proposta al Real Valladolid, club proprietario del cartellino di Fresneda. I catalani hanno messo sul piatto 8 milioni di euro cash più circa 10 milioni di bonus aggiuntivi. Una proposta molto allettante, anche se il Valladolid (di proprietà di Ronaldo il Fenomeno) vorrebbe qualcosa in più a livello economico nella parte fissa.

Trattative comunque ben avviate, tanto che in Spagna sono convinti che Fresneda sarà il nuovo numero 2 del Barcellona a lungo termine. Il terzino nativo di Madrid accetterebbe di buon grado il trasferimento, visto che avrebbe l’opportunità immediata di giocare in Champions League. Il Milan invece, nonostante la stima confermata per Fresneda, pensa di investire su altri ruoli e di posticipare l’arrivo di un laterale destro alle prossime sessioni di mercato.