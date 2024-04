Milan-Lopetegui, Cardinale sorpreso: è la settimana decisiva

Il punto sul futuro della panchina del Milan. Gerry Cardinale è pronto a dare il proprio via libera: si attendono novità già in settimana

Con la qualificazione in Champions League ormai in tasca, il Milan può concentrarsi definitivamente alla prossima stagione. C’è ancora un secondo posto da conquistare (andrebbe bene anche il terzo dietro la Juve) per volare in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, ma l’obiettivo è davvero ad un passo.

Il Diavolo può così pensare a quella che sarà il nuovo anno, con la scelta del tecnico che dovrà guidare il Milan. Il tifoso è ormai da tempo che non pensa ad altro che anche il weekend della sfida del match contro la Juventus è stato accompagnato dai tanti rumors legati all’allenatore.

Questi trascorsi sono stati i giorni di Julen Lopetegui. Lo spagnolo è balzato in pole nelle preferenze, ma una scelta definitiva non è stata presa. Anche stamani i giornali si concentrano sul futuro della panchina, sottolineando come l’ex Wolves abbia messo d’accordo tutti, ma non i tifosi che hanno fatto sentire la loro prepotentemente.

Un caos generale, soprattutto sui social, che non ha lasciato indifferente la società e soprattutto la proprietà, che non ha affondato il colpo su Lopetegui. Questa settimana può davvero essere decisiva perché può arrivare il via libera definitivo da parte di Gerry Cardinale o una bocciatura, che darebbe spazio ad altri allenatori.

Il no di Lopetegui da parte dei tifosi è davvero netto. La loro preferenze, come è noto, è ricaduta da tempo su Antonio Conte. Per il tecnico pugliese però non ci sono stati contatti diretti con la proprietà.

Non solo Lopetegui

Resistono, invece, altri profili come quello di Fonseca, per il quale ci sono stati diversi contatti. Ma attenzione a Mark van Bommel, che piace soprattutto a Zlatan Ibrahimović.

La Gazzetta dello Sport, poi, sottolinea come ci sarebbe anche Roberto De Zerbi. Un profilo che avrebbe certamente un consenso ben diverso da parte dell’opinione pubblica. Quello che troverebbe un parere unanime, dentro e fuori Casa Milan, è invece Thiago Motta.

L’ex centrocampista, che sta guidando il Bologna alla conquista della Champions League, piace davvero a tutti, ma dopo i primi contatti fitti nei mesi scorsi si era deciso di abbandonare la pista, permettendo alla Juventus, di fatto, di chiudere l’affare. Solo un ripensamento bianconero permetterebbe al Diavolo di poterci provare, ma oggi Motta si è promesso alla Juve e non appare intenzionato a cambiare idea