Milan, pronto il rinnovo del big: ingaggio raddoppiato, i dettagli

Secondo la fonte italiana, il Milan è pronto a rinnovare il contratto del suo fuoriclasse. Noti già i dettagli del nuovo accordo. Furlani è scatenato

Il Milan sta conducendo un mercato pazzesco. Nessuno, dopo l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara immaginava un tale esito della sessione di compravendite estiva. Sono arrivati otto nuovi giocatori, tutti di livello, con l’ultimo Yunus Musah sbarcato da poco a Milano. Contemporaneamente, Giorgio Furlani ha messo in atto un grande lavoro di sfoltimento della rosa, che prevede chiaramente l’uscita degli esuberi o dei calciatori non ancora ritenuti pronti al palcoscenico rossonero.

Ma l’ottima strategia del nuovo Milan non può non concentrarsi anche sulla conferma dei migliori elementi. Se è vero che aver sacrificato Sandro Tonali sul mercato ha recato parecchia insofferenza all’ambiente, il club rossonero non sembra avere l’intenzione di cedere gli altri suoi big. Almeno per quest’estate. Anzi, si pensa già a dei rinnovi importanti, che hanno l’obiettivo di blindare al Milan i giocatori ritenuti essenziali. Insomma, i cosiddetti big.

E dopo il rinnovo di Rafael Leao, portato a termine da Maldini e Massara con il grande contributo di Furlani, un altro fuoriclasse rossonero è prossimo al prolungamento del suo contratto. Ne parla oggi Il Giornale. I contatti sono stati avviati.

Milan, prolungamento sino al 2028

Come riporta la fonte italiana, il Milan ha già avviato i contatti per il rinnovo di Mike Maignan, il portierone francese che si è dimostrato indispensabile da quando arrivato in rossonero. Parlano i numeri per lui, e anche l’ormai nomina di portiere più forte al mondo. Magic Mike lo ha dimostrato con i fatti di essere un estremo difensore completo, affidabile, leader. Lo sa bene il Milan, lo sa bene Stefano Pioli, i quali possono solo farne un vanto di avere un elemento di tale calibro in rosa.

Ebbene, già nel corso dell’estate sono rimbalzate diverse voci di top club in pressing su Maignan. Dal Chelsea al Manchester United. Il Milan non vuole assolutamente rischiare, per questo, come spiega Il Giornale, Furlani ha già pronto un nuovo contratto per blindare il francese. Accordo con prolungamento di due anni, dunque sino al 2028 (l’attuale è in scadenza nel 2026), con ingaggio raddoppiato. Mike guadagna attualmente 2,8 milioni in rossonero. Con il rinnovo, lo stipendio aumenterebbe sino ai 5 milioni, con probabilmente qualche bonus.

D’altronde, un elemento come Maignan va assolutamente valorizzato, e ripagato per quanto aiuta la squadra al conseguimento degli ottimi risultati. Quest’estate, dunque, oltre agli acquisti, può arrivare un’altra lieta notizia, quella del rinnovo di Magic Mike.