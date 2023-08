Non solo De Ketelaere: super offerta dell’Atalanta per l’attaccante

Uno degli attaccanti accostati al Milan e trattato dall’Inter è entrato nel mirino dell’Atalanta: il club bergamasco ha fatto la sua offerta.

Il Milan comprerà un nuovo centravanti? I tifosi se lo domandano. Sicuramente una delle esigenze di Stefano Pioli a inizio calciomercato era quella di avere una valida alternativa a Olivier Giroud, una punta capace di dare certe garanzie in termini di gol. Questo tipo di giocatore non è arrivato, gli investimenti sono concentrati in altri ruoli.

Il Diavolo ha fatto rientrare Lorenzo Colombo dopo il prestito al Lecce e ha acquistato Noah Okafor, che in carriera ha giocato sia da prima sia da seconda punta oltre che da esterno offensivo. Non può certamente essere definito un numero 9, ma bisogna capire se la dirigenza resterà com’è nel parco attaccanti oppure se deciderà di intervenire. Fondamentale sarà la cessione di Divock Origi, altrimenti non può arrivare un innesto nel reparto.

Calciomercato Milan, attaccante conteso da Inter e Atalanta

Uno dei nomi accostati al Milan in queste settimane è Gianluca Scamacca, reduce da una stagione non facile al West Ham. Il suo desiderio è quello di tornare in Serie A. Si era vociferato di una proposta di scambio che avrebbe coinvolto Origi, però non ci sono stati sviluppi. Ci sono altre due squadre italiane a contendersi il giocatore.

Una è l’Inter, che ha offerto agli Hammers 24-25 milioni di euro più bonus. Il prezzo è fissato a 30 e in questo momento il West Ham non vuole fare sconti al club nerazzurro, che continua a cercare di comprare un nuovo bomber dopo che è sfumato il ritorno di Romelu Lukaku. L’ex Sassuolo ha detto sì a un trasferimento a Milano, ma l’accordo tra le società non è vicino.

Nelle ultime ore c’è stato un serio inserimento dell’Atalanta, che ha offerto più soldi sia al West Ham sia a Scamacca stesso. Lo riporta il giornalista sportivo Matteo Moretto di Relevo. L’attaccante ha aperto alla possibilità di approdare a Bergamo e le prossime ore possono essere decisive per la buona riuscita della trattativa.

L’Atalanta può contare su un grande incasso derivante dalla cessione di Hojlund al Manchester United, che verserà 75 milioni più altri 10 di bonus. La dirigenza è pronta a reinvestire parte di questo ricavo sull’ex stella del Sassuolo. Inoltre, come è noto, c’è in corso anche una trattativa con il Milan per l’arrivo di Charles De Ketelaere in prestito oneroso con diritto di riscatto.