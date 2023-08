Divock Origi, il Milan ha fretta di cederlo: ecco la mossa di Pioli

Il Milan vuole vendere Origi, intanto Pioli fa una scelta sperando di facilitare la cessione dell’attaccante: arriverà l’offerta giusta?

Il calciomercato estivo rossonero è stato caratterizzato soprattutto da acquisti finora, otto nello specifico, ed è il momento di accelerare con le cessioni. Ci sono diversi esuberi che fanno ancora parte della squadra e che vanno piazzati al più presto. Uno di loro è Divock Origi.

Il centravanti belga ha deluso profondamente nella scorsa stagione. Paolo Maldini e Frederic Massara lo avevano preso con la convinzione che sarebbe stato un buon vice di Olivier Giroud, invece le cose sono andate diversamente. Solo 2 i gol segnati dall’ex Liverpool, che ha messo in campo tante prestazioni deludenti e che spesso non è piaciuto neppure nell’approccio alle partite. Il Milan vuole cederlo e spera che arrivi l’offerta giusta.

Calciomercato Milan, futuro Origi: le ultime news

Stefano Pioli ha escluso Origi dalla lista dei convocati per la tournée negli Stati Uniti, un segnale molto chiaro. Stessa sorte hanno avuto anche Ante Rebic, Mattia Caldara e Marko Lazetic. Finora solamente il croato è partito (direzione Istanbul, Besiktas), la dirigenza spera di riuscire a cedere presto anche gli altri esuberi, compresi alcuni che negli USA ci sono andati e che comunque non rientrano nel progetto dell’allenatore.

Stamane La Gazzetta dello Sport rivela che da domani Origi si unirà al resto della squadra per continuare la preparazione a Milanello. Farà parte del gruppo anche nelle prossime amichevoli contro Monza, Trento e Novara. L’idea potrebbe essere quella di dargli l’occasione di mettersi in mostra per attirare acquirenti e favorire la cessione.

Finora Divock ha respinto le offerte che gli sono arrivate. Non ha considerato quelle giunte da Turchia e Arabia Saudita, neppure le proposte dalla Bundesliga lo hanno soddisfatto. Il ritorno in Premier League sembra essere la soluzione più gradita. Rimane in piedi l’ipotesi West Ham, che sta per cedere Gianluca Scamacca all’Atalanta e che di conseguenza prenderà un nuovo attaccante.

Origi ha un contratto fino a giugno 2026 e percepisce uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti annui, bonus compresi. La Gazzetta dello Sport scrive che la sua cessione potrebbe portare nelle casse del Milan 8-10 milioni, consentendo così al club di mettere a bilancio una plusvalenza dato che il belga era arrivato in Italia a parametro zero. Vedremo se in questi giorni ci saranno novità sul suo futuro. Pioli ha messo in chiaro che l’ex Liverpool non rientra nel suo progetto, sta anche al diretto interessato capire che è meglio lasciare Milano per trovare maggiore spazio altrove.