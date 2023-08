Nuova punta per il Milan: “Arriva a fine mercato”

Il Milan può mettere le mani su un nuovo attaccante. Le tempistiche sono note: ecco chi può acquistare il Diavolo. Le dichiarazioni del giornalista non lasciano dubbi

La giornata di giovedì è stata quella dell’annuncio ufficiale di Yunus Musah. Il centrocampista, dopo aver svolto le consuete visite mediche, e ottenuto l’idoneità, ha ottenuto il via libera per la firma sul contratto fino al 30 giugno 2028.

Il calciatore, proveniente dal Valencia, è stato l’ottavo colpo stagionale del Diavolo, che non ha alcuna intenzione di fermarsi. I giorni che arriveranno saranno soprattutto quelli delle cessioni, con tanti elementi che devono fare le valigie. I prossimi verosimilmente saranno Charles De Ketelaere e Fode Ballo-Toure, poi andranno via anche Junior Messias, Divock Origi, Caldara e Lazovic. A rischio, inoltre, ci sono le posizioni di Yacine Adli e Alexis Saelemaekers.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, una volta sistemati gli esuberi ci sarà spazio anche per un centrocampista, un terzino sinistro e magari per un attaccante, che porterebbe Colombo a salutare il Milan in prestito.

Milan, il punto sul calciomercato: parla Pellegatti

A fare il punto della situazione in casa Milan è il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni ufficiali di ‘calciomercato.it in onda su Tvplay.it’:

“Non ci aspettiamo ulteriori stravolgimenti, ora è il momento di cogliere delle possibili opportunità. L’eliminazione del Basilea dalla Conference League potrebbe aiutare il Milan a prendere Calafiori. Lenglet non è tra gli obiettivi del team rossonero. Esteve, invece, piace, ma non arriverà”.

Inevitabile il punto sull’attaccante. Il Milan al momento ha in rosa, come detto, Lorenzo Colombo, ma anche, chiaramente, Olivier Giroud e Noah Okafor. In questi giorni si è parlato tanto di Ekitike: “Il Milan ci ha provato 4 anni fa per la Primavera, ma gli hanno chiesto una quindicina di milioni di euro ed i rossoneri, ovviamente, si sono defilati. E’, ovviamente, da prendere in prestito. E’ un giocatore, sicuramente, molto conosciuto da Moncada. Hai già Okafor e Giroud e potresti avere anche Ekitike, anche se rappresenta solo una possibile occasione di fine mercato. Fino a quando non si decide il futuro, il mercato del Milan in attacco è fermo. Wahi non verrà”.