Immortale Seedorf: il gol capolavoro fa il giro del mondo (VIDEO)

Nella gara di beneficienza organizzata da Shevchenko in favore della popolazione ucraina ha brillato l’ex milanista Clarence Seedorf.

Nella giornata di ieri, allo stadio Stamford Bridge di Londra, è andata in scena una partita di calcio amichevole. Ma non si è trattato della consueta gara di pre-campionato o di qualche test match internazionale.

Bensì parliamo di una gara di beneficienza, il Game4Ukraine. Evento organizzato dall’ex stella milanista Andriy Shevchenko e dal calciatore dell’Arsenal, suo connazionale, Oleksander Zinchenko. Come facilmente intuibile, si è trattato di un match benefico, il cui ricavato sarà donato per la ricostruzione di scuole ed edifici in Ucraina, devastati di recente dalla guerra con la Russia.

Una serata dunque per la pace, ma anche molto attraente per gli appassionati di calcio. Infatti si sono sfidati sul campo numerosi ex campioni di questo sport, divisi in due formazioni: la squadra blu, capitanata da Sheva in persona, e quella gialla dove invece a portare il testimone è stato Zinchenko.

Seedorf, eurogol nella partita di beneficienza: “È lui il rinforzo per il Milan”

Tra gli ospiti della sfida di prestigio con fine benefico c’era anche Clarence Seedorf. Un vecchio amico di Shevchenko, visto che insieme nel Milan di mister Ancelotti hanno vinto numerosi trofei in Italia e all’estero.

Seedorf si è contraddistinto per una delle giocate più spettacolari del match. L’ex centrocampista olandese ha realizzato un gol meraviglioso, quello del momentaneo 1-1 della squadra blu. Seedorf, ricevuta palla al limite dell’area avversaria, ha aggirato con una veronica il rivale di turno e scaricato un sinistro improvviso di collo-esterno. Missile perfetto che si è insaccato sotto l’incrocio, alle spalle di un inerme Jens Lehmann (altro ex Milan).

Clarence Seedorf has still got it.☄️ 🎥 via @SkyFootball pic.twitter.com/v1oTA2j7mw — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 5, 2023

La rete di Seedorf ha fatto il giro del mondo, dimostrando di come l’ex stella olandese a ormai dieci anni dall’addio al calcio giocato sia ancora dotato di classe e potenza. Non a caso sui social alcuni tifosi milanisti hanno scherzato: “Lo riprenderei anche a 50 anni. È perfetto come rinforzo per il centrocampo del Milan”.

Nell’amichevole di ieri a Londra c’erano davvero moltissime vecchie conoscenze rossonere. Oltre ai già citati Shevchenko e Seedorf, hanno fatto il loro ingresso in campo altre ex stelle come Dida, Oddo, Panucci, Serginho e Cudicini, oltre a numerosi personaggi dello sport ucraino e britannico.