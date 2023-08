Milan, ceduto a titolo definitivo: c’è l’annuncio

Il club rossonero ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo il portiere e gli augura il meglio: va a giocare in Serie B

Il Milan prosegue nel lavoro sul mercato e in questi giorni si sta occupando completamente dello sfoltimento della rosa, che dopo i tanti acquisti è diventata extra large. Servono numerose cessioni e la società si sta già muovendo molto bene.

I calciatori in esubero adesso sono davvero tanti e la dirigenza rossonera è al lavoro per piazzarli altrove e dar loro la possibilità di andare a giocare con maggiore continuità. Negli scorsi giorni si è concretizzato il passaggio di Ante Rebic al Besiktas, mentre Fodé Ballo-Tourè viene dato a un passo dalla Bundesliga, con il Wolfsburg pronto a tesserarlo. Sono sorti dei problemi invece per il trasferimento di Charles De Ketelaere all’Atalanta.

L’operazione ha subito un’interruzione a causa della alte richieste di commissioni degli agenti del belga e la Dea si è fermata. Il Milan e gli orobici avevano trovato già l’accordo per un prestito oneroso a 3 milioni di euro e un diritto di riscatto intorno ai 23 più bonus. I giocatori da piazzare sono però molti altri e uno di questi è appena stato ceduto. Stiamo parlando del giovane portiere Andreas Jungdal.

Jungdal si accasa alla Cremonese

Il portiere danese classe 2002, nato a Singapore, è cresciuto nelle giovanili del Milan e l’anno scorso è stato girato in prestito al Rheindorf Altach, club austriaco con il quale ha collezionato 6 presenze, prima di far ritorno al Diavolo.

Il suo futuro era stato stabilito però essere altrove e in mattinata è arrivata la notizia ufficiale del suo passaggio alla Cremonese. Il comunicato del Milan conferma che il calciatore è stato ceduto a titolo definitivo al club lombardo, appena retrocesso in Serie B e allenato da Davide Ballardini: “Il Club augura ad Andreas le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera sportiva”.

E’ poi arrivata la comunicazione anche dalla Cremonese dell’acquisto dell’estremo difensore ventunenne, che si è legato al club grigiorosso fino al 30 giugno 2026, con opzione per la stagione successiva. Jungdal era arrivato in rossonero nel luglio del 2019 ed ha difesa la porta della Primavera, entrando a far parte anche della rosa della Prima Squadra. Ora lascia Milanello a titolo definitivo e cerca fortuna altrove.