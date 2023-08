Dalla Spagna: “Dal Milan al Real Madrid, l’agente propone l’affare”

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione a sorpresa che riguarda uno dei titolarissimi del Milan di Pioli e il Real Madrid.

Tanta sfortuna per Carlo Ancelotti, che recentemente ha perso per seri infortuni sia Thibaut Courtois sia Eder Militao. Per sopperire all’assenza del portiere belga è stato già preso Kepa Arrizabalaga in prestito dal Chelsea, adesso l’obiettivo è l’ingaggio di un nuovo difensore centrale.

L’ex Porto ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà stare fuori per tanti mesi. Il Real Madrid sta valutando alcuni profili per rinforzare il reparto difensivo. Ci sono stati dei rumors sul ritorno di Sergio Ramos, rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con il PSG, ma sono stati presto smentiti.

Calciomercato Milan, il Real Madrid proverà a prendere un rossonero?

I blancos faranno un investimento per rimpiazzare Militao, un titolare della formazione di Ancelotti, e i soldi non mancano certamente. In attesa di capire come finirà la telenovela riguardante Kylian Mbappé, ormai noto obiettivo di mercato, la dirigenza lavorerà su un altro fronte.

Secondo quanto riportato in Spagna de eldebate.com, l’agente di Malick Thiaw avrebbe offerto il difensore tedesco al Real Madrid. In Italia non ci sono conferme in merito, quindi bisognerà vedere se nei prossimi giorni se ci saranno sviluppi concreti o se questa voce sarà destinata a rimanere tale.

Thiaw per il Milan è un titolarissimo, quindi non c’è nessuna intenzione di venderlo. Solo un’offerta irrinunciabile potrebbe mutare lo scenario, però al momento non si sa quanto voglia investire il club spagnolo su un nuovo difensore. Il portale Transfermarkt dà un valore di 20 milioni di euro al difensore tedesco, ma per tale cifra la società rossonera non si siederebbe neanche parlare.

L’ex Schalke 04 è diventato titolare da Milan-Torino del 10 febbraio, gli sono serviti dei mesi prima di convincere Stefano Pioli. Ci è riuscito e sarà interessante vedere la sua progressione nella nuova stagione. Nella scorsa ha dimostrato di essere un ottimo centrale difensivo, però è fondamentale confermarsi e lui ha tutto per riuscirci.

Il Milan se lo è assicurato per circa 8 milioni di euro, bonus compresi, e ha fatto un ottimo colpo. Vediamo cosa succederà adesso, se arriveranno offerte o se i rossoneri non dovranno preoccuparsene. Anzi, se il suo rendimento si confermerà di alto livello potrebbero iniziare le discussioni per un rinnovo del contratto con aumento dello stipendio.