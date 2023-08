Milan, l’agente Beppe Riso a Casa Milan (VIDEO)

Il noto procuratore è arrivato in questi minuti nella sede dei rossoneri: incontro in programma con la società

Il mercato del Milan non è affatto concluso e gli ultimi giorni si preannunciano ancora movimentati. La società rossonera è alle prese con le ultime operazione per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Sono ancora giorni importanti e nella sede del Diavolo i movimenti non sono finiti. In questi minuti è stato visto entrare a Casa Milan il noto agente Beppe Riso, che cura gli interesse di diversi calciatori di proprietà dei rossoneri. Tra questi Lorenzo Colombo e Mattia Caldara. Possibile dunque che in programma ci sia una discussione sul futuro dei suoi assistiti, che non rientrano nei piani del Milan per questa stagione.

Soprattutto per l’attaccante ci sono tante richieste in Serie A, su tutte quelle del Cagliari e del Genoa. Il classe 2002 andrà di certo a giocare con continuità per crescere la sensazione è che l’agente Riso debba parlare con i dirigenti rossoneri per capire quale può essere la destinazione più idonea per lui. Per Caldara invece si è mosso poco fino ad oggi e chissà che Riso non abbia qualche proposta in mano anche per lui.