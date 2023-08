Krunic al Fenerbahce, la svolta nei prossimi giorni: i dettagli

Arrivano novità cruciali da accreditate fonti turche sulla situazione tra Krunic e il Fenerbahce. Nei prossimi giorni può esserci la svolta

Ancora tutta da definire la posizione di Rade Krunic al Milan. Il centrocampista bosniaco, jolly più che prezioso per Stefano Pioli, non è mai stato ritenuto un esubero dal club rossonero. Almeno non in questa sessione di mercato. Krunic, al contrario, viene ritenuto dall’allenatore e della dirigenza un calciatore con un ruolo chiave nella rosa. Eppure, si sta verificando una situazione parecchio particolare in questi giorni caldi di mercato.

C’è il Fenerbahce in forte pressing su Rade Krunic, che da settimane sta provando ad ingaggiarlo. Le notizie più accreditate parlano di un accordo totalmente raggiunto col calciatore. Il club turco ha convinto Rade con un’offerta di ingaggio di circa 3 milioni di euro. Manca chiaramente l’accordo col Milan, che pretende una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro per il suo centrocampista. D’altronde, il club rossonero è stato molto chiaro in tal senso: i calciatori ritenuti fondamentali possono partire solo dinnanzi ad un’offerta economica irrinunciabile. E per un calciatore di quasi trent’anni e con due anni di contratto restanti è quella suddetta la valutazione fatta dai rossoneri.

Al momento, il Fenerbahce non si è spinto oltre all’offerta di 7 milioni di euro, cifra ritenuta assolutamente inadeguata dal Milan. Ma la trattativa non si è mai chiusa e dalla Turchia arrivano novità cruciali.

Krunic, il Fenerbahce non si è arreso

Il Milan vorrebbe blindare Rade Krunic e non cederlo, per questo si parla di rinnovo di contratto con adeguamento dell’ingaggio per convincerlo a rimanere in rossonero. Attualmente, il bosniaco guadagna 1,5 milioni di euro. In Turchia però sono sicuri di una cosa: Krunic ha scelto e vuole il Fenerbahce, così come il Fenerbahce vuole lui. La cessione appare dunque cosa certa. E c’è di più.

Secondo il giornalista Sercan Hamzaoglu di Haber Global, il club turco presenterà una nuova offerta al Milan nei prossimi giorni per aggiudicarsi a titolo definitivo Rade Krunic. La sensazione è che dall’offerta di 7-8 milioni di euro si possa salire sino a toccare i 10 milioni di euro. Non ci resta dunque che attendere conferme dall’indiscrezione di mercato. Negli ultimi giorni si è detto che anche Edin Dzeko, l’ex Inter passato al Fenerbahce quest’estate, sta spingendo affinché il connazionale milanista possa raggiungerlo ad Istanbul. Se le notizie saranno confermate, Rade Krunic ha già preso la decisione di lasciare il Milan e volare alla volta della Turchia.