Kjaer via dal Milan? Richiesta dalla Serie A, i dettagli

Un difensore del Milan è finito nel mirino di una neopromossa della Serie A: si aprirà una trattativa?

Non sono pochi gli esuberi che la società rossonera deve ancora piazzare in questa sessione estiva del calciomercato. La loro cessione si sta rivelando più complicata di quanto ci si immaginasse.

Il Milan deve riuscire a cedere Mattia Caldara, Fodé Ballo-Touré, Alexis Saelemaekers e Divock Origi. Nessuno di loro rientra nel progetto tecnico-tattico di Stefano Pioli e si spera di venderli tutti entro il 1° settembre, giorno in cui terminerà la finestra del mercato nella maggior parte dei campionati importanti. Resteranno ancora possibili soluzioni estere come Turchia, Arabia Saudita e altre meno alettanti.

Calciomercato Milan, offerta per Simon Kjaer?

Da non escludere che possano arrivare proposte anche per quei giocatori che in realtà il Milan non ha messo sul mercato. Ad esempio, il Fenerbahce non si è ancora arreso per Rade Krunic. Ieri dalla Turchia è giunta notizia di una nuova offerta da 8 milioni di euro per l’acquisto del cartellino, una cifra non ancora sufficiente. La dirigenza rossonera per meno di 10 più 2-3 di bonus non sembra disposta a discutere.

Nelle scorse ore TeleNord ha anche rivelato l’interesse del Genoa per Simon Kjaer, difensore che ha perso il posto da titolare al Milan e che ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Ad Alberto Gilardino servono innesti nella retroguardia, reparto che appare abbastanza debole in questo momento e che alla prima giornata di Serie A ha subito la bellezza di 4 gol in casa contro la Fiorentina.

Da capire se ci saranno sviluppi concreti oppure se l’indiscrezione rimarrà tale. Per il Milan vendere Kjaer significherebbe dover prendere un altro centrale, dato che Marco Pellegrino (in arrivo dall’Argentina) non può essere subito pronto. Oggi la coppia titolare è Thiaw-Tomori, con Pierre Kalulu e il danese come alternative. A Pioli servirebbe un buon innesto nell’eventualità in cui Simon dovesse lasciare Milanello.

Sembra difficile che la società rossonera, a 10 giorni dalla fine del calciomercato, ceda Kjaer per ritrovarsi a investire su un nuovo difensore. Non si può mai escludere nulla, però l’ipotesi appare complicata. Bisognerebbe anche vedere se il giocatore accetterebbe il Genoa, squadra neopromossa in Serie A e che probabilmente dovrà lottare tanto per evitare la retrocessione.

Il Milan in questa sessione di calciomercato ha già concluso un’operazione con il Genoa, la cessione di Junior Messias in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Grifone si è interessato pure a Lorenzo Colombo, ma il suo futuro potrebbe essere al Monza.