È morto Totò Cutugno, l’eterno milanista si è spento ad 80 anni

E’ morto Toto Cutugno, uno dei più grandi cantautori italiani di sempre. E’ stato un tifoso accanitissimo del Milan. Qualche tempo fa Giroud lo celebrava

Un pezzo importantissimo della musica italiana ci ha lasciati. All’età di 80 anni, si è spento oggi Totò Cutugno. Come informato dal suo manager, il cantautore, tra i più grandi di tutti i tempi del Bel Paese, ha lottato con una grave malattia. Negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. Oggi la morte, intorno le 16:00, all’Ospedale San Raffaele di Milano. Oltre che per le sue canzoni, alcune famosissime in tutto il mondo (L’Italiano 1983), vogliamo celebrare Totò Cotugno per la sua immensa fede rossonera.

Il cantautore, infatti, è stato sempre un tifosissimo del Milan. Una devozione che lo ha accompagnato nella sua splendida carriera di cantante e musicista. Il fato vuole che, poco tempo fa, Olivier Giroud, a bordo della sua auto, cantava proprio la canzone “L’Italiano”. Immagini meravigliose per elogiare un Cutugno eterno milanista.