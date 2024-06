Il Milan ha deciso di farlo: spazzato via ogni dubbio

Il Milan ha deciso e ben presto arriverà l’ufficialità che spazzerà via ogni dubbi. Il giocatore sarà con la maglia rossonera la prossima stagione

Idee chiare sul mercato per il Milan, che vivrà un’estate calda per riuscire a rafforzare una rosa che ha bisogno di essere puntellata per competere davvero con l‘Inter. Il Diavolo così si sta muovendo per acquistare almeno un terzino destro, un centrale di difesa, un mediano e chiaramente un attaccante. Le attenzioni principali sono, ovviamente, puntate sul centravanti, chiamato a sostituire Olivier Giroud. Il francese, come è noto, volerà negli Stati Uniti per giocare nella Major League Soccer con la maglia dei Los Angeles FC.

Il vuoto che sta per lasciare il bomber francese è davvero enorme e il Milan è intenzionato a colmarlo con un grande acquisto e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Joshua Zirkzee. Il Diavolo ci sta provando seriamente per il calciatore olandese: ha così trovato l’accordo con l’attaccante, a 4,5 milioni di euro netti a stagione, per cinque anni, ed è intenzionato a versare i 40 milioni di euro della clausola nelle casse del Bologna. Manca, dunque, ancora l’accordo sulle commissioni, ma l’entourage di Zirkzee e il Milan stanno lavorando per trovare un accordo. E’ la volontà di tutti, con l’olandese che ha deciso di continuare a giocare in Serie A.

Milan, Jovic verso la permanenza: la volontà dei rossoneri

Servirà del tempo per capire se l’affare andrà davvero in porto, ma l’ottimismo, nonostante qualche giorno di stallo, c’è ancora. Nel frattempo il Milan ha scelto l’attaccante che potrebbe affiancare Joshua Zirkzee la prossima stagione. Il Diavolo ha, infatti, scelto di proseguire con Luka Jovic.

Il serbo ha da tempo convinto tutti, con una stagione positiva, in cui è riuscito a segnare nove gol. L’ex Fiorentina si è ritagliato un ruolo da jolly, risultando decisivo soprattutto quando è subentrato dalla panchina. Ed è proprio questo il ruolo per i quale il Milan lo apprezzato maggiormente. Così è arrivata la decisione di esercitare il diritto di rinnovo annuale del contratto.

Qualche divergenza sullo stipendio e anche sulla posizione che andrà a ricoprire con Fonseca, ma il futuro del serbo dovrebbe essere ancora in rossonero, anche se dovesse arrivare un secondo attaccante, oltre al titolarissimo tanto atteso. Il Milan, infatti, vorrebbe acquistare, come detto, Joshua Zirkzee, ma non chiuderebbe le porte ad un’occasione a fine mercato.