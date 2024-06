Fonseca fa saltare la prima testa: addio immediato al Milan

E’ arrivato l’annuncio ufficiale del neo tecnico rossonero Paulo Fonseca. Il Milan intanto valuta situazione in entrata e in uscita.

Il mondo del calcio è in questo momento alle prese con Euro 2024, evento che si tiene in Germania e vede protagoniste alcune delle Nazionali più importanti dell’intero pianeta. In concomitanza con questo evento le squadre di serie A lavorano sul mercato e già sono al lavoro in vista della prossima stagione.

Negli ultimi giorni – con una conferenza stampa a sorpresa – Zlatan Ibrahimovic ha comunicato l’arrivo di Paulo Fonseca come nuovo allenatore, una scelta per alcuni particolare e sicuramente non gradita a tutti, a partire dalla tifoseria. L’ultima stagione non ha convinto, i tifosi vogliono tornare a vincere e si aspettavano un profilo differente. La società intanto vuole rinforzare la rosa, consapevole di alcune mancanze che, al momento, ha il club rossonero.

La priorità resta l’arrivo di uno o due rinforzi in attacco, l’olandese Zirkzee è il sogno ma il problema commissioni ha rallentato e non poco le trattative. Buone notizie per quel che riguarda la prima squadra, Ibrahimovic ha confermato in massa i big e ovvero Maignan, Theo Hernandez e Rafa Leao. Allo stesso tempo ci saranno cambiamenti e uno dei reparti che potrebbe avere maggiori novità è senza dubbio la difesa.

Calciomercato Milan, rottura totale: addio per colpa di Fonseca

Il reparto difensivo avrà almeno un paio di rinforzi, soprattutto per quel che riguarda i centrali, ma la società vorrebbe cambiare qualcosa anche sulle fasce. Sulla fascia sinistra serve un vice-Theo mentre a destra intriga e non poco il nome di Emerson Royal che potrebbe contendere il posto (o anche qualcosa in più) al capitano Davide Calabria.

Con l’arrivo di un terzino destro appare scontato l’addio di Florenzi, ormai nome di grande esperienza della formazione rossonera. Florenzi ha giocato a Roma con Fonseca e proprio il tecnico portoghese è tra le cause del suo trasferimento a Milano; per questo motivo appare improbabile una sua permanenza con il giocatore che potrebbe salutare durante la sessione di calciomercato estiva.

I rapporti tra Fonseca e Florenzi non sono dei migliori e in più occasioni – soprattutto negli ultimi tempi – hanno ricordato alcuni diverbi tra i due. Nessuno dimentica quando Florenzi, dopo il suo passaggio al PSG, smenti’ il suo allenatore (appunto Fonseca) attraverso Instagram: Paulo dichiarò che avrebbe preferito la permanenza del terzino e Florenzi, di tutta risposta, dichiarò su Instagram: “Ama la verità, ma perdona l’errore”, una frase di Voltaire che sottolinea la menzogna a suo dire del suo ex tecnico.

Insomma un rapporto non semplice e che avvicina l’addio di Florenzi. Con l’annuncio di Fonseca il calciatore potrebbe quindi presto salutare.