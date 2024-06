Pobega pedina di scambio: affare in Serie A

Il centrocampista triestino potrebbe lasciare Milanello: c’è una società molto interessata, possibile anche un’operazione di scambio.

Zlatan Ibrahimovic ha chiarito che il Milan non ha bisogno di fare cessioni pesanti nel prossimo calciomercato estivo, però qualche partenza inevitabilmente ci sarà. Tra i giocatori dal futuro incerto c’è Tommaso Pobega.

Il classe 1999 è reduce da una stagione difficile a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Non ha potuto dare alla squadra il contributo che sperava e non è ancora chiaro quali siano le intenzioni di Paulo Fonseca. In caso di passaggio al modulo 4-3-3, il triestino potrebbe tranquillamente essere una mezzala di riserva. Più complicata la collocazione nel 4-2-3-1, visto che nella mediana a due fatica maggiormente a mettere in mostra le sue qualità.

Milan, Pobega ancora in Serie A: possibile scambio

In attesa di avere maggiore chiarezza sul suo futuro, non mancano rumors di mercato che riguardano Pobega. In Serie A ci sono più squadre interessate e sicuramente arriveranno delle offerte nelle prossime settimane.

In questi giorni si è parlato di contatti avviati dalla Fiorentina, che vuole rinforzare il centrocampo e ha messo nel mirino anche un ex rossonero: Marco Brescianini del Frosinone. Anche in caso di trasferimento di quest’ultimo, il Milan ci guadagnerebbe: nell’accordo con il club ciociaro era prevista una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore, ceduto quasi gratis nell’estate 2023.

Tornando a Pobega, la società rossonera è pronta a valutare le proposte e certamente vorrà non meno di 10 milioni di euro. Una cifra che rappresenterebbe una plusvalenza completa, visto che il calciatore è cresciuto nel settore giovanile e non c’è un costo del cartellino da ammortizzare a bilancio. Da non escludere che possa essere imbastita un’operazione di scambio.

Ad esempio, con la Fiorentina si potrebbe parlare di Sofyan Amrabat. Il 27enne marocchino, in possesso anche della cittadinanza olandese, dovrebbe rientrare a Firenze dopo la stagione in prestito al Manchester United. Ha un contratto che scade a giugno 2025 e pertanto il suo prezzo è decisamente calato rispetto ai 30 milioni che il club toscano chiedeva un anno fa.

Amrabat ha caratteristiche che potrebbero sposarsi bene con il progetto tecnico del Milan, al quale manca un centrocampista con la sua forza fisica e le sue qualità in fase difensiva. Va per i 28 anni, quindi ha la giusta maturità. L’esperienza a Manchester non è stata positiva, però gli è servita comunque per migliorarsi ed essere più pronto a una eventuale altra chance in un club importante.