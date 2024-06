Accordo raggiunto, il Milan paga 5 milioni: è fatta

Il giocatore vestirà la maglia del Milan nel corso della prossima stagione. Un acquisto voluto con forza dalla dirigenza rossonera, ormai concluso

Ci sarà il Milan nel futuro del giocatore. L’accordo è stato trovato nelle scorse ore e si attende solamente l’annuncio ufficiale. La notizia era comunque nell’aria da tempo, ma si aspettava la fumata bianca, puntualmente arrivata. Il giocatore potrà così mettersi in mostra con la maglia rossonera.

L’affare porterà il Diavolo a sborsare cinque milioni di euro per il classe 2005. Stiamo chiaramente parlando di Alex Jimenez, per il quale il Milan ha trovato l’accordo per il riscatto con il Real Madrid, versando l’esborso pattuito la scorsa estate. Un riscatto meritato per il giocatore che si è messo in mostra soprattutto con la maglia della squadra Primavera di Ignazio Abate, ma che ha disputato anche qualche spezzone di gara in prima squadra (sono state 5 le presenze tra Coppa Italia e campionato), dimostrando di che stoffa è fatto.

L’investimento dimostra che il Milan crede davvero parecchio nel giocatore, chiamato ad esplodere nel corso della prossima stagione. Il Real Madrid, chiaramente, continuerà ad osservarlo perché in Spagna sono convinti che Jimenez possa essere l’erede di Carvajal. La prossima stagione a goderselo sarà però il Milan e Paulo Fonseca che deciderà come utilizzarlo. Il terzino, che nell’amichevole contro la Roma nell’amichevole dello scorso 31 maggio ha giocato da esterno alto con Daniele Bonera, può essere impiegato sia da terzino destro che da terzino sinistro.

Milan, tra Under 23 e prima squadra: ecco il futuro di Jimenez

Gia in estate inizieremo a capire se ci sarà spazio in pianta stabile in prima squadra per Jimenez. Andrà monitorata soprattutto la situazione sulla destra, dove sono in bilico sia Alessandro Florenzi che DavideCalabria, che hanno contratti in scadenza nel 2025.

Il Milan sta cercando un nuovo terzino, ma non è detto che non si possa decidere di puntare sulla spagnolo. Come sottolineato da Ibrahimovic, nel corso della conferenza stampa di Milanello, lo scorso giovedì, Paulo Fonseca ha dimostrato di saper lavorare bene con i giovani e certamente darà una possibilità al calciatore, classe 2005. In questo momento, però, è più facile ipotizzare che Alex Jimenez sia messo a disposizione di Bonera, per la sua Under 23, che giocherà in Serie C. Lo spagnolo potrebbe essere uno dei punti di forza della squadra rossonera, che sarà formata soprattutto da calciatori che hanno formato lo zoccolo duro della Primavera di Ignazio Abate.