Al Milan non c’è spazio: in quattro pronti a salutare

Le ultime sul mercato del Milan in uscita: sono quattro i calciatori che aspettano di lasciare il Diavolo in questa sessione. Il punto della situazione

Il tempo stringe e diversi calciatori non hanno ancora trovato una squadra per poter lasciare il Milan. Il calciomercato rossonero, come vi stiamo raccontando in queste ore, non si può ritenere concluso.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno messo a segno il nono colpo, mettendo le mani sul giovane Marco Pellegrino, che va a completare il pacchetto dei difensori centrali. Di fatto, l’argentino prenderà il posto di Matteo Gabbia, ma il mercato può riservare altre sorprese.

Il Diavolo, d’altronde, è ancora alla ricerca di un centravanti, che possa affiancare Olivier Giroud. Stefano Pioli lo aspetta a braccia aperte, ma le mancate cessioni, spingono il Milan a riflettere solamente per un’operazione in prestito. Ecco perché riuscire a cedere in queste ore qualcuno dei calciatori in esubero sarebbe importante per poter acquistare un nuovo centravanti.

Milan, da Saelemaekers a Origi: il punto sulle cessioni

Con Marko Lazetic, verso il Fortuna Sittard, sono rimasti in quattro i calciatori con la valigia in mano. Le scelte di Bologna, d’altronde, hanno spazzato via ogni dubbio, facendo chiarezza sui calciatori in esubero. E’ evidente che Alexis Saelemaekers non rientri più nei piani si Stefano Pioli, che non lo ha convocato per la trasferta al Dall’Ara.

Il belga è finito ai margini per via di un mercato scoppiettante sugli esterni: Cristian Pulisic, Samuel Chukwueze, ma anche Noah Okafor e Luka Romero, non lasciano alcuna possibilità all’ex Anderlecht di giocare.

Sembrava poter essere un’idea quella di giocare come terzino destro, ma Pioli fino in questo momento ha fatto altre scelte. Saelemaekers piace in Germania, al Friburgo, ma anche e soprattutto in Spagna, al Real Betis. Gli andalusi hanno già un accordo col calciatore, non con il Milan che vuole cedere il belga a titolo definitivo, per almeno una decina di milioni di euro. Il tempo stringe e non è detto che l’affare riesca ad andare in porto.

Ancora più complicata e complessa è la situazione legata a Divock Origi. Nessuna offerta vera dall’Europa, per via di uno stipendio troppo alto, e l’Arabia Saudita non convince particolarmente. Sono in attesa di sistemazione, inoltre, anche Ballo-Toure, che potrebbe andare al Werder Brema, e Caldara. Per l’italiano c’è il Verona, ma anche in questo caso anche un grande ostacolo, il suo stipendio.