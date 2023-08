Milan, due novità contro il Torino: le scelte di Pioli

Le ultime news da Milanello in vista della sfida contro il Torino, in programma sabato sera a San Siro: Stefano Pioli non ha dubbi. Ecco le sue scelte

Per il Milan di Stefano Pioli, domani sarà già vigilia di campionato. I rossoneri dopo aver battuto in trasferta il Bologna di Thiago Motta, sabato sera alle ore 20.45, affronteranno a San Siro il Torino di Ivan Juric, reduce dal pareggio casalingo contro il Cagliari.

Il Diavolo è chiamato a vincere e a confermare quanto di buono mostrato al Dall’Ara, ma allo stesso tempo servirà una prova più attenta da parte dei difensori, che hanno concesso più del dovuto agli attaccanti rossoblu. Saranno due le novità rispetto alla trasferta in Emilia-Romagna.

Stefano Pioli, infatti, potrà contare su Musah, che a disposizione dopo aver scontato la squalifica. Il centrocampista ex Valencia aveva, comunque, voluto mostrare la sua vicinanza alla squadra, partendo co il resto del gruppo. Sabato, inoltre, siederà in panchina anche Pellegrino, che ha messo piede per la prima volta a Milanello nelle giornata di ieri.

Milan, la formazione per il Torino: c’è un ballottaggio

Stefano Pioli ha le idee molto chiare in questo inizio di stagione e a Bologna lo ha dimostrato. Contro la squadra di Thiago Motta, infatti, è andata in campo la formazione che più ha giocato insieme in questa lunga e calda estate.

Anche contro il Torino sarà così e per vedere in campo, dal primo minuto, Samuel Chukwueze bisognerà dunque aspettare. In avanti il tridente sarà composto ancora una volta da Rafael Leao, Olivier Giroud e Cristian Pulisic.

Anche a centrocampo, nonostante il rientro di Musah, non ci sono dubbi: sarà ancora una volta Rade Krunic a giocare nel ruolo di playmaker. Le voci di calciomercato insistenti, provenienti dalla Turchia, non lo stanno disturbando e a Bologna ha messo in campo una prestazione più che ottima. Le due mezzali saranno ovviamente Tijjani Reijnders, perfetto contro i rossoblu, e Ruben Loftus-Cheek, chiamato a migliorare la propria condizione fisica.

Dietro sono certi del posto Theo Hernandez, FIkayo Tomori e Malick Thiaw. Sulla destra, invece, Pierre Kalulu potrebbe prendere il posto di Davide Calabria, apparso indietro di condizione. Tra i pali chiaramente toccherà a Mike Maignan difendere i colori rossoneri contro il Torino. Domani Stefano Pioli, in conferenza stampa, farà maggiore chiarezza in merito alle proprie scelte.