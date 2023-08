Pellegrino: “Una responsabilità essere al Milan. Idoli? Maldini e Ramos”

È il giorno della presentazione ufficiale di Pellegrino, nono acquisto del mercato estivo del Milan: oggi conferenza stampa a Milanello.

Marco Pellegrino è il nono colpo rossonero in questa estate che sta portando tanti volti nuovi alla corte di Stefano Pioli. Nei piani della società forse ce ne saranno altri due, uno sarà un attaccante.

Il 21enne argentino è un difensore centrale mancino arrivato a titolo definitivo dell’Atletico Platense. Un’operazione che è costata 3,5 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% della futura rivendita. Ovviamente, gli servirà del tempo per ambientarsi e poter esprimere il suo valore. Il Milan spera che l’adattamento sia rapido, in modo tale che il mister lo possa inserire nelle rotazioni al più presto.

Marco Pellegrino al Milan: la conferenza stampa di presentazione

Alle ore 14:15 inizia la conferenza stampa di Pellegrino, che si presenterà ufficialmente a Milanello dopo aver già parlato ai canali ufficiali del club. Noi di MilanLive.it seguiremo in diretta l’appuntamento e riporteremo le dichiarazioni del giocatore sulle varie tematiche affrontate.

Pensare di arrivare in Italia: “Quando inizi a giocare a calcio, hai tanti sogni in testa. È stata una cosa veloce, era già un sogno giocare con il Platense e ora sono qui. Sono felice“.

Fare gol da difensore: “Sono ancora molto giovane, però in passato ho fatto vari gol nelle categorie giovanili e spero di farne tanti in futuro“.

I primi allenamenti e l’adattamento: “Sono qui da poco, ho già fatto alcuni allenamenti e il gruppo mi sta aiutando. Ho parlato con Pioli e mi sta aiutando tanto, tatticamente qui è diverso dall’Argentina“.

Essere al Milan: “Conosciamo la storia del Milan, è una grande responsabilità essere qui“.

Gli idoli: “Sergio Ramos e Paolo Maldini“.

Emozioni arrivando a Milanello: “Ho trovato qualcosa di completamente nuovo, è bellissimo e sono stato accolto benissimo. Sono molto forte in marcatura e veloce, sarò sempre a disposizione dell’allenatore per aiutare la squadra“.

Passione per il tennis: “Da piccolo ho fatto sia tennis che il calcio, poi a 14 anni ho scelto solo il calcio. Nel tennis bisogna fare tutto da soli, bisogna avere personalità per superare certi momenti e mi è stato di aiuto“.

Consigli di Martin Palermo: “Persona che stimo tanto, mi ha permesso di debuttare. Ho parlato con lui, mi ha dato dei consigli e mi ha detto che devo essere tranquillo, imparare, partecipare. Sicuramente migliorerò“.

Ruolo: “Sono difensore centrale, ma anche da terzino sinistro. Mi riconosco come centrale sinistro“.

Paragone con Walter Samuel fatto da Palermo: “Un onore questo paragone. Samuel è stato un grande giocatore, ho qualche somiglianza e ci sono differenze. Mi piacerebbe fare il suo cammino“.

Nazionale italiana come Mateo Retegui: “Lo conosco un po’. Cosa bella quella che gli è successa. Io ora mi concentro sul Milan, poi si vedrà“.

Fare come Malick Thiaw: “Vedremo, ora devo adattarmi al meglio alla squadra e devo migliorare. Mi piacerebbe aumentare i minuti di gioco progressivamente“.

Obiettivo stagionale: “Giocare, imparare e crescere. Per me è un grande salto in avanti, sarò con giocatori di alto livello e ascolterò i consigli. Ovviamente voglio aumentare i minuti di gioco con il passare dei mesi“.

Ancora sul ruolo: “In questi giorni mi sono allenato come difensore centrale, non ho ancora parlato con Pioli sul poter giocare da terzino. Vedremo giorno dopo giorno cosa succederà“.

I colleghi di reparto: “Li ho conosciuti, mi hanno accolto nel migliore dei modi e li sto studiando. Cercherò di imparare tutto ciò che posso“.

Essere argentino al Milan: “In passato ci sono stati grandi brasiliani al Milan. Ho parlato tanto con Romero, mi sta aiutando tanto e ci aiuteremo a vicenda“.