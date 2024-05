Milan, 10 milioni e colpo fatto: l’affare è chiuso

Sul finire della stagione 2023-24 del campionato di Serie A, il Milan è già attivo sul fronte del calciomercato: l’affare può considerarsi concluso: cifre e dettagli.

Non è più tempo di rincorrere l’Inter, già campione d’Italia e ancora macchina macina-punti nonostante il titolo sia stato festeggiato meritatamente e anzitempo. Tuttavia il Milan resta vicino in classifica ai nerazzurri da secondo, seguito a debita distanza dalla grande sorpresa del campionato, ovvero il Bologna di Thiago Motta. Il rendimento nelle ultime settimane da parte delle due squadre è stato simile: qualche alto e basso in termini di risultati dovuto alla lunga e stancante stagione nonché ai primi caldi.

Oltre a sfidarsi per la classifica finale, Milan e Bologna parlano anche per ciò che concerne il calciomercato. Quando la 36esima giornata di campionato è giunta al termine e l’Atalanta si è imposta per 2-1 sulla Roma di De Rossi, in Piazza Maggiore a Bologna è scoppiata la festa. Sessant’anni dopo la formazione è tornata a qualificarsi in Champions League. Un traguardo incredibile, acclamato dai tifosi con bandiere, boati, cori e momenti indimenticabili condivisi anche con i giocatori, che si sono uniti alla celebrazione.

Ma quanti di loro resteranno? Sarà ancora Thiago Motta l’allenatore? Difficile dirlo. Il tecnico vanta una sfilza di corteggiatrici. Mentre per tanti calciatori arriveranno sicuramente proposte difficili da declinare oltre ai contratti in scadenza che andrebbero in alcuni casi rivisti. Per ciò che concerne i riscatti, invece, c’entra anche il Milan.

Asse Milan-Bologna, l’affare è concluso per 10 milioni di euro

Dopo essersi confermato anche nelle ultime settimane come uno degli elementi più in forma della rosa, Alexis Saelemaekers sarà sicuramente riscattato dal Bologna. L’accordo col Milan prevede il pagamento di una somma totale di 10 milioni di euro per il cartellino del belga. La sua volontà sembra coincidere con quella dei rossoblu di proseguire insieme e condividere il sogno europeo. Quindi, ben presto il calciatore dovrebbe firmare il contratto con la società fino al 2028 e lasciare definitivamente il Milan.

Probabile che i rossoneri cercheranno di utilizzare questo vincolo per stabilire una base di partenza per facilitare la trattativa che porterebbe all’attaccante olandese, Joshua Zirkzee, il 22enne che ha strabiliato la Serie A e dall’indiscutibile talento. D’altronde il Bologna si è già arreso alla cessione del suo giocatore offensivo più produttivo: le qualità che possiede lo rendono oltremodo appetibile; perciò ha in parte provveduto a sostituire con Jens Odgaard, la cui figura che in qualche modo preparato al post Zirkzee. Andrà riscattato per 4 milioni di euro più 1 milione di euro di bonus dall’AZ Alkmaar e affiancato da un altro nome che completi l’attacco.