Fresneda dice sì: lascia la Spagna per 13 milioni

Il terzino destro classe 2004 lascia il Valladolid ed è pronto a legarsi alla sua nuova squadra. Il giocatore è stato seguito anche dal Milan

Ivan Fresneda non sarà un nuovo giocatore del Milan, almeno nell’immediato. Il terzino classe 2004 spagnolo, individuato da Geoffrey Moncada come possibile rinforzo per migliorare la corsia destra difensiva, è pronto a lasciare il Valladolid e a trasferirsi in Portogallo.

Il calciatore – come riporta ABola – ha infatti detto sì allo Sporting Lisbona: al club spagnolo andrà così una cifra di dieci milioni di euro più 2-3 milioni di bonus. Niente da fare, dunque, per i rossoneri, che avevano da tempo abbandonato l’idea di acquistare un nuovo terzino destro. Le mancate uscite hanno, infatti, spinto la proprietà a dare priorità ad altri colpi. Ma il Milan non è l’unica squadra top che seguiva Fresneda, seguito anche dal Barcellona.

Milan, la situazione sulla destra: una tripla scelta che non convince in pieno

Ad oggi il titolare della fascia destra è senza dubbio Davide Calabria. Il capitano contro il Bologna, però, ha dimostrato di non star proprio benissimo fisicamente e ha faticato non poco a tenere il ritmo degli attaccanti rossoblu.

Stefano Pioli, al momento, però, non appare avere scelte migliori, anche se le alternative non mancano. Il tecnico di Parma, in questa estate, ha alternato Calabria con Pierre Kalulu, anche se ad inizio stagione Pioli aveva lasciato intendere che il francese avrebbe fatto esclusivamente il centrale. Non è da escludere, che l’ex Lione sia proprio l’unica novità del match contro il Torino, in programma sabato sera a San Siro, proprio al posto di Calabria.

Ma le alternative, come detto, sono davvero parecchie e non può essere dimenticato Alessandro Florenzi. L’ex Roma è stato impiegato anche a sinistra, ma è un terzino destro. Le sue condizioni, però, non sono ottimali e si fa fatica a poter puntare su di lui. Ci sarebbe, infine, anche la possibilità Alexis Saelemaekers, ma il belga è destinato a fare le valigie. Tante soluzione, dunque, ma nessuna che convince fino in fondo