Le pagelle di Milan-Torino 4-1: Pulisic-Giroud ancora al top. Theo, è già gol dell’anno

Le pagelle di Milan-Torino, l’anticipo della 2^ giornata di Serie A. I rossoneri vincono a San Siro per 4-1. In gol ancora Pulisic, doppietta di Giroud

Due su due. Sei punti in classifica per il Milan, che batte il Torino alla prima a San Siro di questa stagione. 4-1 il risultato finale, ancora in gol Pulisic che ha sbloccato il risultato. Doppietta di Olivier Giroud su calcio di rigore: sono tre in due partite, l’ennesima risposta alle voci di mercato che vorrebbero il Milan alla ricerca di un altro attaccante.

A differenza di Bologna, stavolta il Milan non inizia benissimo. Il Toro lavora benissimo nelle marcature uomo a uomo e i rossoneri faticano a trovare gli spazi. Ci riescono grazie ad una palla recuperata da Tomori a metà campo e la ripartenza veloce condotta da Loftus–Cheek e conclusa da Pulisic. Passano solo tre minuti e gli ospiti pareggiano con Schuurs, sfruttando una disattenzione difensiva dei rossoneri. La risposta è ancora immediata: tocco di mano di Buongiorno e rigore, Giroud realizza. Poi il Theo Hernandez show: assist al bacio di Leao, scavetto del francese che illumina San Siro. Un secondo tempo di totale gestione per il Milan che, rispetto a Bologna, riesce a contenere di più l’avversario e non subisce mai. Torino mai pericoloso. I rossoneri invece cercano il gol e lo trovano ancora su rigore e ancora di Giroud.

Milan-Torino, le pagelle

MAIGNAN 6 – C’è la sensazione che in occasione del gol di Schuurs poteva fare di più. Per il resto: mai chiamato in causa e sempre preciso in fase di uscita del pallone.

CALABRIA 6 – Ruolo chiave il suo, come Theo, in fase di costruzione per portare dentro al campo i due quinti del Toro. Prestazione senza sbavature, e con personalità.

THIAW 6,5 – La sua progressione dà il via all’azione del gol di Theo Hernandez. Ci riprova in altre occasioni perché il Torino gli concede campo. Sempre attento e preciso in tutti gli interventi difensivi. (Dall’80’ KJAER SV).

TOMORI 6,5 – Il primo e il terzo gol del Milan partono da suoi recuperi di palla. Stasera è concentrato e attento, e quando gioca così superarlo è davvero complicato.

THEO HERNANDEZ 7,5 – Il suo moto perpetuo manda in crisi Bellanova, che spende energie a rincorrerlo. Il gol che fa è da mani nei capelli: un delirio di onnipotenza, di quelli che ci regalano la gioia di venire allo stadio per guardare una partita di calcio. Una perla che, quando siamo solo alla seconda giornata, si candida già come gol dell’anno. (Dall’86’ FLORENZI SV).

LOFTUS-CHEEK 6 – Nel gol di Pulisic c’è un assaggio delle sue qualità di progressione, di inserimento e anche di tecnica. Si perde Schuurs sull’1-1, tradito dal tiro strozzato di Ricci. (Dal 66′ MUSAH 6 – Pioli gli dà tante indicazioni per questo suo debutto assoluto con la maglia del Milan. Da segnalare solo una percursione poco prima del 90′ che ha gasato San Siro. Un assaggio delle sue qualità. Che torneranno molto utili).

KRUNIC 6 – In tribuna a San Siro ci sono gli emissari del Lione, pronti ad imbastire una trattativa e fare concorrenza al Fenerbahce. Intanto lui gioca e fa come sempre il suo, in maniera impeccabile.

REIJNDERS 6 – Niente 100% di passaggi riusciti stavolta ma comunque una prestazione positiva. Si muove tantissimo alla ricerca dello spazio giusto, Ricci però fa un buon lavoro di contenimento. La palla che dà sulla corsa a Calabria a metà del secondo è visionaria.

PULISIC 6,5 – Ancora un gol, il secondo in due partite. Stavolta è un semplice tap-in, ma è di grande importanza. Un’altra serie di giocate di altissima qualità, in particolare quella che a metà secondo tempo spacca l’intero sistema difensivo del Toro.

GIROUD 7 – Buongiorno lo marca stretto e bene, e gli rifila anche qualche colpo di troppo. Schuurs gli nega il tap-in sull’azione del gol di Pulisic, ma dopo qualche minuto ha la sua rivincita dal dischetto: palla da una parte e portiere dall’altra, perfetto. (Dall’86 CHUKWUEZE 6 – La condizione non è ancora al top ma lui ha tanta voglia di mettersi in mostra. Prova qualche giocata e a rispondere alla chiamata di San Siro, non incide granché ma è in partita. Molto presto risponderà alla concorrenza, cioè Pulisic).

LEAO 6 – Entra in partita nella seconda parte del primo tempo – dopo che nel primo è stato tenuto a bada da Schuurs – con una serie di belle giocate, fra cui anche l’assist sopraffino per il gol di Theo. Va vicino alla doppietta di assist ma Reijnders sbaglia – ma su Rafa c’è fallo e quindi rigore. (Dal 66′ OKAFOR SV).

All. PIOLI 6 – Il suo Milan conferma il 2+3 in fase di costruzione che costringe i due quinti del Toro a venire dentro al campo. Leao e Pulisic, isolati contro Schuurs e Rodriguez, non incidono anche perché non si creano gli spazi per servirli al meglio. Fino a quando l’americano trova il gol del vantaggio su una palla recuperata a metà campo, e da lì partita in discesa. L’unica macchia è il gol subito da Schuurs su disattenzione difensiva, che arriva però da un tiro strozzato di Ricci. Insomma, sfortuna misto a distrazione. Buona la gestione del match nella ripresa.

Il tabellino di Milan-Torino

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Kalulu, Kjær, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Okafor, Colombo. All.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Ricardo Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Radonijc, Vlasic; Sanabria. A disp.: Gemello, Popa; Bayeye, N’Guessan, Zima; Gineitis, Ilkhan, Lazaro, Linetty, Tameze; Karamoh, Pellegri. All.: Juric.

Arbitro: Mariani

Marcatori: 33′ Pulisic, 36′ Schuurs, 43′ rig. Giroud, 45’+6′ Theo Hernandez, 65′ rig. Girodu

Ammoniti: Ilic, Theo Hernandez, Milinkovic-Savic, Thiaw, Linetty