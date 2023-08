Gli sponsor, il bilancio in attivo, l’innovazione: così RedBird ha portato il Milan nel futuro

Un anno fa esatto RedBird, il fondo di Gerry Cardinale, diventava il nuovo proprietario del Milan. Un anno di successi, in campo e fuori. Ed è solo l’inizio

Un anno di RedBird, oggi. Un anno di Gerry Cardinale, presente a San Siro sabato sera in occasione di Milan–Torino – era anche al Dall’Ara per l’esordio col Bologna. Le immagini lo hanno immortalato col volto soddisfatto, divertito: aveva appena segnato Christian Pulisic, suo connazionale, decisivo in campo oltre che fuori – negli USA la sua maglia è la più venduta.

Pulisic è stato uno dei tanti acquisti di questo calciomercato, iniziato non nel migliore dei modi con l’allontanamento di Paolo Maldini e la cessione di Sandro Tonali, il primo vero grande incasso proveniente dal Player Trading dopo tanti anni. Fra lo scetticismo generale, RedBird ha risposto coi fatti: nove colpi, tutti importanti. Da Loftus–Cheek a Pulisic, da Chukwueze a Reijnders. Acquisti che hanno permesso al Milan di uscirne più forte rispetto all’anno scorso e con un potenziale offensivo certamente più alto. Ma oltre al mercato, in quest’anno di proprietà il fondo americano (che ha puntato sulla continuità progettuale di Elliott) ha conquistato altri risultati straordinari: sul campo, con la semifinale di Champions League, e sul piano finanziario e commerciale, forse quello più importante per il contesto italiano. Fra poco, infatti, verrà ufficializzata la ciliegina sulla torta per festeggiare al meglio l’anniversario: il bilancio in attivo.

Un anno di RedBird al Milan, nel segno della sostenibilità

L’assemblea dei soci di ottobre certificherà il + 9,8 milioni in bilancio, un risultato che manca dal 2006 e che impressiona se si pensa che nel 2019 il rosso era di 145,9 milioni (maturato nella gestione Yonghong Lì). Raggiungerlo è stato possibile grazie ad una gestione dei costi oculata e, soprattutto, all’aumento dei ricavi. Un lavoro iniziato da Elliott nel 2018 e consolidato da RedBird quest’anno.

Dal ricco rinnovo con Emirates (da 30 milioni a stagione, il doppio) al nuovo accordo con MSC Crociere, il più redditizio di sempre in Italia per quanto riguarda gli sponsor di manica (5 milioni). E poi ancora: Banco BPM, BitMEX, BMW, wefox. A questo, come detto, si aggiungono i risultati nell’ultima edizione della Champions League, con il raggiungimento della semifinale: fra bonus, market pool e botteghino, RedBird ha incassato dall’UEFA quasi 100 milioni. E se ci mettiamo anche un’attenta gestione tecnica sul mercato, con Maldini, Massara e Gazidis prima e Furlani, Moncada e D’Ottavio adesso, ecco che si spiegano i risultati straordinari ottenuti. Cardinale è soddisfatto ma il grande progetto Milan è solo all’inizio: le basi sono solide, la strada è stata tracciata. Il prossimo step: il via libera per il nuovo stadio per completare l’opera.