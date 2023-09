Milan, è ufficiale: Colombo ceduto al Monza, il comunicato

Adesso è anche ufficiale. Lorenzo Colombo è un nuovo giocatore del Monza. Il Milan lo ha ceduto in prestito ai brianzoli. Il comunicato

Il Milan ha temporeggiato in attesa della fumata per il nuovo attaccante. La trattativa per Mehdi Taremi sembrava praticamente portata a termine, con l’iraniano pronto a sbarcare in Italia e vestire la maglia rossonera. Un acquisto, il decimo, che avrebbe subito liberato Lorenzo Colombo per il trasferimento al Monza. Sappiamo tutti com’è andata. L’affare col Porto per Taremi è saltato nelle ultimissime ore, e il Milan è adesso alla disperata ricercata di un nuovo profilo per l’attacco. C’è Patson Daka del Leicester in pole, ma non sarà facile chiudere la trattativa con gli inglesi in così poco tempo. Ricordiamo infatti che il calciomercato estivo si chiuderà stasera alle ore 20.00.

Nonostante l’incertezza nell’arrivo di un nuovo attaccante, il Milan ha comunque permesso al gioiellino classe 2002 Lorenzo Colombo di trasferirsi al Monza. Il giovane attaccante merita senza dubbio maggiore spazio per trovare continuità e minutaggio, e dunque maturare e crescere. Per questo, dopo il rinnovo di contratto col Diavolo, avvenuto nella giornata di ieri, il classe 2002 si è spostato a pochi km da Milano. Ha raggiunto il Monza di Adriano Galliani e Raffaele Palladino. Svolte le visite mediche e firmato il contratto di prestito annuale coi brianzoli. Adesso è ufficiale. C’è il comunicato dei due club.

Colombo, arrivederci al Milan: è ufficiale al Monza

Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale AC Milan della cessione di Colombo, che dunque dopo l’esperienza a Lecce va ancora in prestito ad accumulare minuti.

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo all’AC Monza. Contestualmente il Club ha prolungato il contratto con Colombo fino al 30 giugno 2028. Il Club rossonero augura a Lorenzo le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva”.

Confermata la partenza in prestito annuale, ma anche il rinnovo di contratto siglato da Colombo con il Milan prima della partenza in direzione Monza. I rossoneri si assicurano le prestazioni future dell’attaccante fino al 2028.