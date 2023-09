Milan, tentativo per il dominicano prima di Jovic: il retroscena

Primo dell’acquisto di Luka Jovic a titolo definitivo, il Milan era andato forte su un altro attaccante. Nome a sorpresa. Il retroscena del giornalista

Gli ultimi giorni di mercato sono stati stressanti e caotici per il Milan. L’obiettivo primario era quello di acquistare un nuovo attaccante, un profilo di livello che potesse dare il cambio a Olivier Giroud senza far sentire un calo nel tasso tecnico. Sappiamo bene cosa è accaduto, con la trattativa assurda con il Porto per Mehdi Taremi saltata nelle ultime ore. Il giocatore iraniano sembrava praticamente ad un passo, ma un rilancio dell’entourage nelle richieste di ingaggio e commissioni ha mandato tutto in fumo. Per il Milan è stata allora una corsa contro il tempo. Serviva un profilo per cui chiudere l’affare in pochissime ore.

Patson Daka allora è stato il prescelto, ma in quanto extracomunitario non ci sarebbero stati i tempi tecnici per chiudere il tutto entro le 20 della sera. Allora è balzato in pole Rafa Mir del Siviglia. Anche in questo caso un tentativo andato a vuoto, col club spagnolo che ha fatto muro in mancanza di un sostituto. Il Milan ha allora optato per l’ultima spiaggia, ma che può rivelarsi decisiva nel corso di questa stagione. Acquistato dalla Fiorentina l’ex Real Madrid Luka Jovic. Costi? Nessuno, come rivela Matteo Moretto, senza neanche una percentuale di rivendita per la Viola. Sarà lui il vice Giroud, e si spera possa tornare il grande attaccante di un tempo sotto l’ala di Stefano Pioli.

Ma attenzione, perché lo stesso Moretto rivela che poteva essere un altro il nuovo centravanti del Milan. Poco prima di Jovic, Giorgio Furlani ha fatto un tentativo per un altro nome.

Milan, un altro ex Real Madrid per l’attacco

Matteo Moretto si fa carico di un retroscena di mercato davvero importante in tema Milan. Prima di chiudere per Luka Jovic a costo zero, Giorgio Furlani ha sondato e fatto un tentativo concreto per l’attaccante ex Real Madrid. Parliamo del dominicano Mariano Diaz. Il classe 1993 era svincolato nel corso di quest’estate, dopo aver visto scadere il suo contratto a giugno coi blancos. Un potenziale colpo d’esperienza indubbiamente. 30 anni e con importanti traguardi raggiunti in carriera. Alla fine, però, Mariano Diaz aveva un accordo col Siviglia, che ha rispettato. Niente Milan dunque per il dominicano, che ha deciso di rimanere in Spagna continuando a giocare ne LaLiga. Il Diavolo spera adesso di poter trarre fortuna dalla scommessa Luka Jovic.