Derby Inter-Milan, Galli: “Pesante l’assenza di Tomori. Scelto il sostituto!”

Filippo Galli è stato intervistato da Tuttosport sul vicino derby di Milano. L’ex rossonero ha toccato diversi temi, concentrandosi soprattutto sulla difesa

Siamo in piena sosta per le Nazionali, ma tra una settimana ci si ritufferà nelle grandi emozioni del campionato. Ne sa qualcosa il Milan, che reduce dall’ottima vittoria contro la Roma dovrà subito affrontare un altro match di fuoco. C’è il derby di Milano da affrontare, la sfida delle sfide, che quest’anno si prevede ancora più calda e agguerrita. Già, perché Milan e Inter, sin qui, hanno dimostrato di essere le squadre più attrezzate del campionato, con rose forti e un’identità di gioco ben precisa. Non a caso condividono il primo posto in classifica, e vogliono ottenere quanto prima il primato in solitario. Sarà dunque decisivo il derby.

A parlare della gara infuocata è stato Filippo Galli ai microfoni di Tuttosport. L’ex difensore rossonero, e anche ex responsabile del Settore Giovanile del Milan, ha analizzato il prossimo derby soprattutto dal punto di vista delle difese, essendo lui proprio un ex centrale. Ottime osservazioni da parte di Galli sulla retroguardia rossonera.

Galli: “Thiaw è chirurgico”

Filippo Galli ha innanzitutto parlato del modo di giocare di una squadra. Come secondo lui si dovrebbe stare in campo: “Preferisco una squadra che vuole difendere in base a come attacca, piuttosto che un undici che pensa prima a non prenderle e poi a contrattaccare. È vero però che tra i rossoneri c’è stato qualche errore individuale e di reparto. Ma, con il lavoro, certi sbagli si possono risolvere. Tomori, espulso contro la Roma, è un giocatore di grande spessore che dovrà solo stare più attento a non commettere determinati falli, vedi quello su Belotti spalle alla porta”.

Con Tomori squalificato, toccherà a uno tra Kjaer o Kalulu sostituirlo. Galli ha un’idea personale: “Non avere Tomori a disposizione è una perdita importante. Io non ho preferenze tra i sostituti, dovessi scegliere direi Kalulu perché è più giovane e io punto sempre sui più giovani“.

Importante il focus dell’ex rossonero su Malick Thiaw, grande rivelazione di questo Milan: “Lui mi aveva impressionato già l’anno scorso per la pulizia degli interventi. È un giocatore che difende in modo chirurgico e può crescere. Tutto lascia ben sperare per il futuro del ragazzo e del contesto Milan, che diventi un vero leader“.

Filippo Galli ha dato un’ottima spiegazione della mossa decisiva di Pioli di accentrare i terzini in alcune particolari fasi di gioco: “Questo movimento risale a Guardiola. E Pioli è stato bravissimo a comprenderlo ed a volerlo riproporre con i propri giocatori“.

Infine, Galli ha dato una lettura di quello che potrà essere il vicino derby di Milano: “Molto tattico, di grande attenzione per le due squadre. Poi un episodio può dare la svolta alla gara. Inter e Milan candidate principali allo scudetto? È presto, ma possono lottare. Occhio anche alla Juve, al Napoli e all’Atalanta“.