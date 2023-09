Milan, ansia per Giroud: infortunio con la Francia

Brutta notizia per il Milan: infortunio per Giroud con la nazionale francese, si attendono aggiornamenti sulle condizioni del giocatore.

Il maggiore timore dei club durante la pausa nazionali è che qualche giocatore si possa infortunare e stasera il Milan ha ricevuto una notizia sgradita. Infatti, Olivier Giroud si è fatto male durante la partita tra Francia e Irlanda.

Al 25′ l’attaccante rossonero è stato sostituito a causa di un infortunio alla caviglia sinistra. È stato lui a chiedere il cambio e ha lasciato il campo dolorante, al suo posto è arrivato Marcus Thuram, nuovo acquisto dell’Inter. Da capire quanto grave sia il problema, si attendono aggiornamenti. Il commissario tecnico Didier Deschamps si è così espresso nell’intervallo del match: “Si è trattato di una distorsione alla caviglia, avvertiva troppo dolore per poter continuare“.

Giroud infortunato: derby Inter-Milan a rischio?

Dopo la sosta, il Milan è atteso a dalle partite importanti, a partire dal Derby in programma per sabato 16 settembre. Poi ci sarà il debutto in Champions League contro il Newcastle United di Sandro Tonali. Sarebbe un brutto guaio per Stefano Pioli dover rinunciare al suo numero 9.

Nel caso in cui l’ex di Arsenal e Chelsea dovesse essere assente, chi giocherà al suo posto? La società rossonera ha preso Luka Jovic come vice Giroud nell’ultimo giorno del calciomercato, però non è neppure escluso l’impiego di Noah Okafor come centravanti. Lo svizzero ha già giocato in tale posizione, anche se non è un vero 9.

Adesso è presto per sbilanciarsi, sicuramente venerdì se ne saprà di più delle condizioni fisiche di Olivier. La speranza è che non sia nulla di grave e che dopo la sosta possa regolarmente essere a disposizione di Pioli.