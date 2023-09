Calciomercato Milan, scelto il difensore del futuro: colpo da 40 milioni

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione sul possibile prossimo colpo del Milan per la difesa: nel 2024 assalto a un talento italiano?

Nell’ultimo calciomercato estivo la società rossonera è intervenuta in ogni reparto e per la retroguardia ha scelto di non fare un grande investimento. È arrivato Marco Pellegrino, 21enne argentino che è costato 3,5 milioni di euro fissi più altri 2 di bonus.

Come per il ruolo di centravanti, la grande spesa potrebbe essere fatta nel 2024. Simon Kjaer, come Olivier Giroud, andrà in scadenza di contratto e difficilmente gli verrà rinnovato il contratto. Ovviamente bisognerà prima vedere quale sarà il suo rendimento in questa stagione, però il danese a marzo compirà 35 anni e non ha più la tenuta fisica di qualche anno fa. Inoltre, il Milan dovrà valutare il rendimento della coppia titolare Thiaw-Tomori e del primo sostituto Pierre Kalulu. Senza scordare già citato Pellegrino.

Calciomercato Milan, nuovo centrale italiano nel 2024?

Stefano Pioli e la dirigenza avranno tante cose da valutare nel corso della stagione. Vedremo se nel mercato di gennaio verrà effettuato qualche correttivo alla squadra, ma gli investimenti più grandi saranno comunque rinviati all’estate.

Per quanto concerne la difesa, dalla Spagna il portale Fichajes.net rivela che il principale obiettivo del Milan per l’estate 2024 è Giorgio Scalvini. Il 19enne dell’Atalanta è uno dei giovani talenti più promettenti in Italia. Ha delle qualità che hanno impressionato gli osservatori rossoneri e, ovviamente, anche quelli di altre squadre importanti.

Scalvini ha un contratto che scade a giugno 2027, quindi l’Atalanta è al riparo dal rischio di doverlo cedere a un prezzo “contenuto”. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, oggi il valore del cartellino è di 40 milioni di euro. Proprio questa potrebbe essere la cifra minima che chiederà la Dea nel caso in cui un club volesse avviare una trattativa per assicurarsi il giocatore.

Il Milan è l’Atalanta hanno dei buoni rapporti, sanciti anche dall’operazione che ha portato Charles De Ketelaere a Bergamo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il belga ha iniziato abbastanza bene l’avventura in maglia nerazzurra e a Milano sperano che a fine stagione il riscatto venga esercitato. Vedremo poi se verranno avviati dei dialoghi anche per Scalvini.

Da dire che il classe 2003 è abituato a giocare con la difesa a tre, quindi nel caso è fondamentale valutare se possa adattarsi bene anche a quattro. Anche Inter, Juventus e Napoli hanno messo gli occhi sul ragazzo, che ora pensa solo a fare bene con l’Atalanta. Il futuro sarà argomento di discussione a maggio-giugno 2024.