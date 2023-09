Theo Hernandez, allarme rientrato: dalla Francia la notizia più attesa (FOTO)

Arrivano novità rassicuranti dalla Francia su Theo Hernandez. Sono le immagini del giornalista francese a svelare la notizia più attesa

C’è stata un certa apprensione nell’ambiente rossonero in questa sosta dei campionati. Il motivo è ormai chiaro e fa capo ad alcuni infortuni rimediati da diversi milanisti con le rispettive Nazionali. Per il Milan sembra ormai diventata una consuetudine. Il primo a farsi male è stato Olivier Giroud, che nella gara di qualificazione ai prossimi Europei con la sua Francia è uscito anzitempo per un problema alla caviglia. Nulla di grave per fortuna, ma a ridosso del derby di Milano la preoccupazione non è mancata. L’attaccante ha fatto ritorno in Italia in via precauzionale. Dovrebbe esserci contro l’Inter sabato 16, ma si aspettano conferme più certe.

Non solo Giroud. Pochi giorni dopo dalla Francia è giunta notizia dell’assenza in allenamento nel ritiro transalpino di Mike Maignan e Theo Hernandez. Nessun problema per il portiere, che solo il giorno dopo è tornato a lavorare in gruppo. Per Theo, invece, si è temuto qualcosina di più grande. Il terzino sinistro aveva rimediato una bella contusione al polpaccio, e ha per questo saltato anche l’allenamento di ieri. Sirene che hanno subito fatto preoccupare, ma già oggi sono arrivati segnali incoraggianti. Nel pomeriggio, la conferma più rassicurante.

Milan, niente paura: c’è Theo, domani titolare

Nella mattinata di oggi avevano fatto ben sperare le foto postate dalla Nazionale francese che riprendevano la squadra di Deschamps in partenza per la Germania, dove verrà disputata un’amichevole domani sera. Presente Theo Hernandez, sorridente e col resto dei compagni in tranquillità.

Seul Upamecano, court à part. Pour le reste, tout le monde à l’entraînement, y compris Théo Hernandez. @franceinfo pic.twitter.com/nJxaRU6t2j — Julien Froment (@JulienFroment) September 11, 2023

Oggi pomeriggio è il giornalista francese Julien Froment che riporta novità cruciali e che conferma la positività sulle sue condizioni. Theo si è infatti allenato in gruppo, come mostrano le foto. L’unico a lavorare a parte è stato il difensore del Bayern Monaco Upamecano. Il terzino del Milan è dunque a disposizione per l’amichevole di domani contro la Germania, e anche per il derby di sabato contro l’Inter. E l’ulteriore conferma arriva da L’Equipe. La fonte accreditata ha fatto sapere che Theo dovrebbe partite titolare domani sera nel friendly match contro i tedeschi.

Rimangono soltanto da accertare le condizioni di Pierre Kalulu. Il difensore francese, che avrebbe dovuto prendere il posto dello squalificato Tomori nel derby, ha rimediato un infortunio muscolare. Non è ancora chiaro se ci sarà o meno sabato. Domani farà gli esami che chiariranno il tutto. Nel caso, sarà pronto al suo posto Simon Kjaer.