Deschamps fa infuriare i milanisti: Theo e Maignan titolari per un’amichevole

Diramate le formazioni ufficiali di Germania-Francia, amichevole in programma stasera. La scelte di Didier Deschamps stanno facendo discutere

C’è stata apprensione negli ultimi giorni di questa sosta dei campionati. Il Milan e i suoi tifosi hanno temuto il peggio in vista del derby di Milano in programma sabato 16. Alcuni intoppi fisici hanno fermato alcuni rossoneri. Prima Giroud, poi Maignan e Theo Hernandez, infine Pierre Kalulu. Quest’ultimo assai in dubbio per la stracittadina di sabato dopo il guaio muscolare rimediato. Quanto agli altri, tutti e tre convocati da Didier Deschamps con la Francia, arrivano per fortuna notizie più confortanti.

Olivier Giroud è tornato a Milano in seguito al trauma alla caviglia, e anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato sul campo. Non dovrebbero esserci problemi per lui in vista del derby, ma si attendono ulteriori conferme. Quanto a Mike Maignan, nulla di preoccupante per lui. Ha saltato l’allenamento di tre giorni fa, per poi tornare l’indomani regolarmente in gruppo. La maggiore ansia è stata generata da Theo Hernandez, in seguito ad una botta rimediata al polpaccio. Il super terzino ha saltato ben due giornate di allenamenti con la Francia, e ciò ha fatto preoccupare enormemente. Senza Theo, che derby può essere?

Per fortuna, però, già ieri sono arrivati segnali confortanti, con delle foto filtrate dalla Francia che riprendevano Theo Hernandez allenarsi in gruppo col resto dei connazionali. Oggi, arriva invece la notizia più attesa, ma anche criticata, in occasione dell’amichevole tra Germania e Francia.

Germania-Francia, la scelta di Deschamps su Theo

Come apprendiamo dalle formazioni ufficiali appena diramate, Theo Hernandez sarà titolare stasera nel friendly match contro la Germania. La previsione de L’Equipe è stata dunque confermata. Nessun problema per il terzino sinistro, che prendendo parte alla gara di stasera non è assolutamente in dubbio per il derby di sabato pomeriggio (ore 18.30) contro l’Inter a San Siro. Titolare stasera anche Mike Maignan tra i pali della Francia. Assente, invece, tra i tedeschi, Malick Thiaw. Il difensore rossonero, grande rivelazione al Milan ma anche con la Germania, è stato lasciato in panchina da Voller, l’allenatore ad interim che ha preso il posto dell’esonerato Flick.

Ma chiaramente, con i problemini già riscontrati, la presenza dei milanisti Maignan e Theo non ha fatto contenti i tifosi rossoneri. Forse, per un’amichevole, Deschamps avrebbe potuto lasciarsi a riposo in vista del derby. D’altronde, l’interista Marcus Thuram è proprio in panchina a riposare. Al suo posto Kolo Muani. Sulla fascia è sì presente Pavard, ma è assai difficile che questo venga impiegato da Simone Inzaghi sabato. In vista della stracittadina, le scelte di Deschamps fanno un po’ riflettere.

Germania (4-2-3-1): Ter Stegen; Henrichs, Rudiger, Sule, Tah; Can, Gundogan; Sanè, Wirtz, Gnabri; Muller. CT: Voller

Francia (4-4-2): Maignan; Pavard, Todibo, Saliba, Hernandez; Coman, Tchouameni, Camavinga, Rabiot; Griezmann, Kolo Muani. CT: Deschamps