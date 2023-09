Milan, Il Real vuole il bomber: affondo già a gennaio

Il giocatore che tanto piace a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada potrebbe trasferirsi in Spagna per vestire la maglia del Real Madrid

Il calciomercato estivo del Milan si è chiuso con l’acquisto di Jovic. L’attaccante serbo è arrivato in sede in via Aldo Rossi, un paio d’ore prima del gong. Un chiaro segnale di come l’ex Fiorentina non fosse una prima scelta.

Il Diavolo ha provato in tutti modi a mettere le mani su Mehdi Taremi, senza però riuscirci. I rossoneri – come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni di mercato – avevano trovato l’accordo con il Porto: la strategia appariva davvero quella giusta, con i portoghesi che avevano dato il via libera all’affare per 15 milioni di euro tre di bonus. Ma la fumata bianca non è mai arrivata per via dell’ingresso in scena di nuovi agenti, che hanno di fatto cambiato le carte in tavola. Taremi alla fine è così rimasto in Portogallo. Una permanenza, però, che appare davvero solo provvisoria.

La voglia di giocare in un club di livello superiore al Porto è tanta da parte di Taremi e il contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno, gli permetterà di realizzare il suo sogno. E’ evidente che il Milan resta una pista percorribile, ma serve fare chiarezza con il suo entourage e trovare un accordo totale. Gli ottimi numeri di Taremi, però, inevitabilmente porteranno altri club ad interessarsi a lui. Troppo ghiotta l’occasione di acquistarlo a zero. L’iraniano, al momento, non è attratto dai soldi dell’Arabia Saudita e come detto vuole provare un’esperienza in un top team.

Milan, Taremi nel mirino del top team: il punto della situazione

Nei prossimi mesi dunque sarà normale vedere accostato il nome di Taremi ad altri club. Nel frattempo, dalla Spagna, arriva notizia di un importante interessamento da parte del Real Madrid per il giocatore iraniano.

E’ il portale DefensaCentral a parlarne: Taremi – si legge – sarebbe il nome preferito da parte di Florentino Perez, che potrebbe decidere di rafforzare il pacchetto offensivo, orfano di KarimBenzema, già a gennaio. Se l’affondo dei Blancos dovesse andare in porto, il Milan resterebbe chiaramente beffato