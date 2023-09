Pioli e Tonali si ritrovano a Milanello: l’abbraccio commuove i tifosi (VIDEO)

Pioli e Tonali si ritrovano a Milanello: le immagini metteranno tante nostalgia a tutti i tifosi rossoneri

Il Milan è tornato oggi a Milanello dopo due giorni di stop. Nel frattempo il centro tecnico di Carnago è stato messo a disposizione della Nazionale di Luciano Spalletti, impegnata questa sera contro l’Ucraina proprio a San Siro in un match cruciale per la qualificazione agli Europei.

Sono stati quindi giorni di grandi emozioni per Sandro Tonali, tornato a Milanello dopo l’addio in estate per il Newcastle. Ha incontrato i tifosi, ha firmato autografi e fatto selfie. Purtroppo però non ci sarà stasera a San Siro per infortunio. Intanto la Nazionale è ancora a Milanello e, come detto, il Milan oggi ha ripreso gli allenamenti, quindi c’è stato l’incontro fra i due gruppi. Tonali quindi ha ritrovato tutti i suoi ex compagni, compreso Stefano Pioli. L’incontro con l’allenatore è stato immortalato da Sky Sport in un video fortemente nostalgico per tutti i tifosi rossoneri.

Con Pioli e Tonali ci sono anche Gianmarco (il figlio del mister) e Cristiano Biraghi, giocatore dell’allenatore rossonero ai tempi della Fiorentina. L’incontro è iniziato con un fortissimo abbraccio, poi uno scambio di battute (e chissà cosa si sono detti).

Pioli e Tonali si ritroveranno fra non molto ancora a Milano per la prima partita del girone di Champions League fra i rossoneri e il Newcastle. La presenza di Sandro, però, è in dubbio: l’infortunio muscolare accusato nelle ultime ore, infatti, mette a rischio anche la sua disponibilità per quella importante partita. Salterebbe quindi il secondo ritorno a San Siro. Un grande peccato perché sicuramente i tifosi rossoneri lo avrebbero accolto con grande affetto – come si è visto anche in questi giorni a Milanello.