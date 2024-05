Milan, incasso e plusvalenza: il riscatto di De Ketelare fa tutti felici

L’Atalanta riscatterà De Ketelaere, è ufficiale. Il Milan incassa e, soprattutto, registra una plusvalenza. Tutti i dettagli

Tramite le parole di Percassi, l’Atalanta ha annunciato ufficialmente che Charles de Ketelaere verrà riscattato. Decisione inevitabile vista l’ottima stagione che ha disputato il trequartista belga. 11 gol e 9 assist fra tutte le competizioni e la possibilità di giocare due finali: quella di Coppa Italia contro la Juventus e quella di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Una stagione da incorniciare per l’Atalanta e anche per De Ketelaere. Che dopo l’anno di “depressione sportiva” al Milan aveva proprio bisogno di questa rinascita. Il suo percorso è ancora lungo per potersi considerare completamente ritrovato, ma l’inizio è dei migliori, al di sopra di ogni aspettativa. Scegliere Bergamo e Gasperini è stata la scelta migliore per la sua carriera e restarci un altro anno potrebbe essere la svolta totale per fare finalmente il grande salto. E, a meno di offerte importanti già questa estate, andrà proprio così. De Ketelaere verrà quindi riscattato: la sua storia col Milan sarà definitivamente finita e con le possibilità di rimpianto dietro l’angolo. Ma per adesso è la soluzione migliore possibile: per lui, per l’Atalanta e per la società rossonera che potrà fare cassa e, a sorpresa, anche plusvalenza.

Plusvalenza Milan con De Ketelaere, le cifre ufficiali

I dettagli dell’operazione De Ketelaere sono noti dalla scorsa estate: l’Atalanta ha già versato 3 milioni per il prestito oneroso e il riscatto è fissato a 22,06 milioni. In più ci sono anche bonus (circa 4 milioni) e una percentuale di rivendita del 10%. Il Milan, che lo aveva pagato 36,5 milioni, è pronto quindi a registrare una plusvalenza. Vi spieghiamo perché.

Il valore di De Ketelaere sul bilancio del Milan al 30 giugno 2023 era di 29,3 milioni. Adesso però è passata un’altra stagione e oggi, e quindi un anno dopo, con l’ulteriore ammortamento la cifra arriverà a 21,97 milioni. Con il riscatto dell’Atalanta a 22,06 milioni, ecco quindi la plusvalenza. Che sarà di circa 90mila euro: minima, ma pur sempre una plusvalenza. Il costo sostenuto per questa stagione sarebbe così pari alla quota ammortamento, dalla quale andrà sottratta la cifra incassata per il prestito oneroso e la plusvalenza, per un totale di 4,2 milioni. La società rossonera quindi potrà rientrare totalmente dall’investimento fatto due anni fa. De Ketelaere fu scelto da Paolo Maldini e da Frederic Massara per ricoprire il ruolo di trequartista titolare nel Milan per la stagione 2022-2023. Il giocatore però non è mai riuscito ad inserirsi in un sistema di gioco troppo lontano dalle sue caratteristiche. Il feeling con Pioli non è mai scattato e le pressioni della piazza sono state troppo pesanti da gestire. Che CDK avesse delle qualità importanti era però evidente, e infatti Gasperini ha fatto di tutto per portarlo nella sua squadra. E adesso, un anno dopo, abbiamo capito perché.