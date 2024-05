La classifica si ribalta: Ferrari davanti a tutti, annuncio pazzesco

La classifica in Formula 1 può essere ribaltata? L’annuncio non lascia spazio a dubbi ed è pazzesco! Ecco perché la Ferrari è davanti a tutti.

Il Mondiale in Formula 1 per questo 2024 procede a gonfie vele. Ogni GP sta portando con sé sorprese e colpi di scena, come l’ultimo a Miami in cui sul gradino più alto del podio si è piazzato Lando Norris con la McLaren. Nel frattempo è anche arrivato un annuncio che ha stupito tutti e che, neanche troppo indirettamente, ha riguardato la Ferrari. Ecco di cosa si tratta.

Da un lato c’è la Ferrari che procede con il proprio percorso. Al momento la classifica generale vede Charles Leclerc al terzo posto (dietro Perez secondo e Verstappen primo), mentre Carlos Sainz è in quinta posizione. Dall’altro lato c’è Lewis Hamilton che sta disputando il suo ultimo mondiale con la Mercedes. Non sta però andando benissimo, dal momento che è fermo al momento in 9^ posizione.

Ai microfoni della CBS, lo stesso Hamilton ha allora dichiarato con sicurezza: “Il mio futuro oltre la F1? Al momento non ci penso, perché voglio vincere l’ottavo Mondiale o quantomeno lottare per questo obiettivo“. Ma non è finita qui: ecco l’annuncio che sta facendo il giro del web.

Hamilton è sicuro, vuole tornare al suo posto

Il pilota britannico ha poi continuato, andando anche a ‘giustificare’ la scelta di passare in Ferrari: “È stata dura in questi anni. È stata una grande sfida e non poteva andare peggio. Naturalmente noi esistiamo per vincere, e quando non vinci la tua prospettiva deve cambiare. Ma non si tratta solo di inseguire, ma di migliorare. Mi è piaciuta molto quest’esperienza. Ma dopo tre anni mi sono detto: ‘Ok, ne ho abbastanza, torniamo al nostro posto’“.

Il posto che Hamilton vuole è il primo. Vuole ottenere l’ottavo mondiale della sua carriera prima di dire addio al mondo della Formula 1. E con questo obiettivo ha deciso di scommettere tutto sulla Ferrari. A Maranello, dal 2025, partirà una nuova e incredibile avventura.

Ma l’inglese non dimentica neanche chi gli ha dato fiducia, affetto e sostegno. “La Mercedes mi ha sostenuto da quando avevo 13 anni, quindi amo il marchio e amo le persone che ci lavorano. Sono stati con me nella buona e nella cattiva sorte. Quindi è sicuramente una strana transizione al momento“, ha dichiarato in chiusura.