Inter-Milan, il precedente che sorride ai rossoneri: è accaduto tre anni fa

Il derby di Milano arriva alla quarta giornata di Serie A. Una buona notizia per i rossoneri perché c’è un precedente molto simile.

Il campionato di Serie A finalmente riprende dopo due settimane interminabili di sosta per le nazionali. E lo fa con il botto: oggi alle ore 18 va in scena il primo derby della stagione, Inter-Milan che è allo stesso tempo anche uno scontro diretto al vertice.

Infatti sia i nerazzurri di Simone Inzaghi che i rossoneri di Stefano Pioli sono a punteggio pieno in classifica, frutto di tre successi ampiamente meritati nelle prime tre gare della stagione. Dunque, nonostante arrivi molto presto, si tratta già di un derby indicativo in vista della lotta al vertice e del proseguo del campionato.

Il derby della Madonnina alla 4ª giornata porta buoni ricordi per il Milan, in tempi piuttosto recenti. Infatti sono diverse le coincidenze con la stagione 2020-2021, quella che cominciò in ritardo rispetto al solito per via della pandemia Covid-19 e per le misure straordinarie in termini di sanità.

Milan a punteggio pieno e derby alla quarta: come nel 2020

La squadra di Stefano Pioli si è dunque già ritrovata, esattamente tre anni fa, in una situazione molto simile a quella attuale. Ovvero giocare la prima stracittadina contro l’Inter nel quarto turno di campionato, ma soprattutto dopo aver vinto le prime tre gare ufficiali della stagione.

Nel 2020 infatti il Milan aveva sconfitto senza troppi problemi Bologna, Crotone e Spezia, ottenendo 9 punti su 9 a disposizione con assoluto merito e dimostrazione di forza. La quarta sfidante in ordine di tempo fu l’Inter, allora guidata da Antonio Conte. Il precedente come detto è positivo, perché quel derby fu vinto proprio dal Milan.

Una splendida doppietta di Zlatan Ibrahimovic nel giro di un quarto d’ora affossò i rivali interisti. I quali provarono a reagire con una rete di Romelu Lukaku, senza però riuscire ad organizzare una rimonta. Un derby molto particolare, perché giocato in un San Siro praticamente vuoto sempre per via delle restrittive misure sanitarie, ma felice per il Milan che volò a quota 12 punti.

Peccato che quel Milan, già dalla mentalità vincente e trascinato da un Ibra straripante, dopo un girone d’andata perfetto iniziò a perdere qualche colpo nella fase di ritorno, dando modo proprio all’Inter di Conte di rimontare e vincere in anticipo lo Scudetto. Un anno dopo la situazione, come ricordano tutti i tifosi rossoneri, si ribaltò completamente con il ritorno del Milan che vinse al fotofinish il titolo contro i nerazzurri.