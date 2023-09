Inter-Milan, Pioli: “Gol presi nei momenti peggiori. Dispiaciuti ma forti, punteremo al titolo”

Le parole di Stefano Pioli al termine del derby Inter-Milan, che ha visto la squadra rossonera sconfitta in maniera piuttosto roboante.

Derby disastroso per il Milan. La squadra rossonera esce con le ossa rotte dal duello con l’Inter, finito 5-1 per la formazione nerazzurra. Un k.o. meritato, per quello che si è visto in campo.

Stefano Pioli ha commentato l’andamento dell’incontro dopo il fischio finale, interpellato dall’emittente DAZN. Questo il commento generale del tecnico rossonero: “Abbiamo preso gol nei momenti in cui potevamo rimettere a posto le cose. Il secondo gol l’abbiamo preso su un errore nostro, sbagliando la giocata. Sulle ripartenze troppo disattenti, è stata così tutta la partita. Abbiamo accorciato meritatamente, ma dopo il 3-1 ci ha tagliato le gambe. Non deve succedere, dispiace perdere il derby ma soprattutto a livello numerico così. Eravamo in partita fino al 3-1, loro sono stati più furbi”.

Il gap con l’Inter: “E’ stato così oggi, possiamo fare di meglio, lavoreremo per capire le situazioni in cui non siamo riusciti ad essere efficaci. Normale in un inizio di stagione in cui si è cambiato tanto, mi tengo i 70′, gli ultimi 15 sono invece da rivedere”.

L’episodio del gol del vantaggio ed i possibili contatti fallosi: “Nessun commento, l’arbitro ha deciso così. L’Inter ha vinto perché ha creduto più di noi. Abbiamo sbagliato nonostante avessimo impostato bene la partita, loro sono stati scaltri negli episodi”.

Sul possesso palla lento e sulle ripartenze subite: “Loro sono una squadra quadrata, difficile da colpire, ci hanno aspettato. Dovevamo stare più larghi con gli esterni e cercare il corridoio lunghi. La partita si è indirizzata come volessero loro, noi abbiamo avuto le nostre situazioni, ma non siamo stati efficaci e precisi sul 2-1. Possiamo fare meglio, ci vuole velocità, qualche situazione l’abbiamo creata, ma era difficile andare in superiorità numerica”.

L’Inter ha una panchina migliore? “Io ho fatto dei cambi ma abbiamo subito preso rigore su rimessa laterale. Non è facile entrare quando il resto della squadra è stanca. Loro sono forti, ma lo siamo anche noi, sono convinto che ci possiamo giocare il campionato, volevamo un altro risultato ma ciò non toglie niente ai miei calciatori e alla profondità della rosa. Molti sono nuovi e devono capire il calcio italiano, cercheremo di fare il più in fretta possibile. Siamo cresciuti con le vittorie, ora dobbiamo crescere con una sconfitta così pesante.”

Sul debutto immediato in Champions League: “Nessuno strascico, analizzeremo le cose sbagliate e faremo meglio martedì, nessun problema dal punto di vista mentale. E’ andata male, ci spiace tanto per i tifosi ma siamo maturi e domattina penseremo subito a fare meglio”.